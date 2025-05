MeteoWeb

Violenta esplosione ed incendio in una fabbrica di distillazione di diesel della ditta Marvic, a Cadereyta, Nuevo León, in Messico. Le squadre di Protezione Civile e vigili del fuoco, supportate da diversi comuni, sono intervenute rapidamente. Undici persone sono state evacuate e una è rimasta ferita. Sono stati impiegati 13 contenitori con oltre 10mila litri d’acqua per contrastare le fiamme. Le cause del rogo restano sconosciute.