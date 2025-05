Messina, risonanza magnetica su mezzo mobile: tenda della Protezione civile al Policlinico per garantire continuità diagnostica

MeteoWeb

La Protezione civile Siciliana, su richiesta dell’azienda ospedaliera universitaria ‘Gaetano Martino’ di Messina, ha montato una tenda da campo nell’area parcheggi del padiglione ‘E’ del Policlinico. La struttura leggera, installata dai volontari del nucleo diocesano, è stata posizionata accanto a un automezzo che ha a bordo una risonanza magnetica. La stessa tenda, in via temporanea, sarà messa a disposizione dei pazienti che dovranno sottoporsi d esami diagnostici con la risonanza magnetica. L’iniziativa è stata adottata dall’azienda in attesa del completamento dei lavori di potenziamento tecnologico che stanno interessando le due risonanze dei Padiglioni ‘E’ e ‘F’ dell’ospedale di Messina. La magnetica su mezzo mobile, completata dalla tenda della Protezione civile, contribuirà a non creare ulteriori criticità nella gestione della lista di risonanza d’attesa.