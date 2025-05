Meteo, 15.000 fulmini al Nord Italia dalla scorsa notte: rischio temporali anche al Centro

MeteoWeb

Un’intensa attività temporalesca sta investendo il Nord Italia dalla serata di ieri, dando origine a una straordinaria concentrazione di scariche elettriche che confermano la potenza e l’organizzazione del sistema perturbato in transito sulla penisola. Secondo i dati aggiornati della rete internazionale Blitzortung, si contano quasi 15.000 fulmini in meno di dodici ore.

Il cuore della tempesta: una notte illuminata dai fulmini

Le prime celle temporalesche iniziano a svilupparsi nel tardo pomeriggio-sera di lunedì 26 maggio su Piemonte e Lombardia, per poi propagarsi verso est nel corso della notte. Le aree più colpite risultano essere quelle comprese tra il basso Piemonte, l’Emilia occidentale, la Lombardia centro-orientale e la Liguria, dove si osservano numerosi fenomeni convettivi intensi accompagnati da fulminazioni continue, talvolta con raffiche di vento e rovesci a carattere di nubifragio.

L’impressionante attività elettrica registrata deriva dalla presenza di elevata instabilità atmosferica, associata a un contrasto marcato tra aria calda nei bassi strati e aria più fredda in quota. Questo squilibrio energetico, combinato con una convergenza dei venti al suolo, favorisce la formazione di celle temporalesche ben strutturate, alcune delle quali assumono caratteristiche multicellulari o semi-stazionarie.

Il fronte si sposta verso sudest: instabilità attesa anche al Centro Italia

Nel corso della giornata, il sistema perturbato si sposterà gradualmente verso est e sudest, lasciando dietro di sé una scia di variabilità atmosferica che non si esaurisce con il Nord. L’Appennino centrale, in particolare, è atteso come nuova area sensibile allo sviluppo di fenomeni temporaleschi.

Nel pomeriggio di oggi, infatti, si prevede la formazione di rovesci e temporali anche intensi tra le zone interne dell’Abruzzo, del Lazio e della Basilicata, con possibili effetti localizzati come colpi di vento, fulmini frequenti e precipitazioni concentrate in brevi intervalli di tempo. Nelle ore serali, alcuni temporali potrebbero spingersi fin verso le coste laziali, soprattutto in corrispondenza delle linee di convergenza tra le brezze marine e l’aria più fresca in discesa dai rilievi. Tuttavia, questi fenomeni costieri avranno carattere temporaneo e dovrebbero esaurirsi rapidamente.

Un maggio da record per fulmini e temporali

Il mese di maggio 2025 continua a distinguersi per la sua spiccata instabilità atmosferica, capace di generare frequenti episodi temporaleschi a forte componente elettrica. Non è un caso che si stiano registrando, settimana dopo settimana, valori anomali di fulminazioni sull’intero territorio italiano, un chiaro segnale della vivacità della circolazione atmosferica su scala continentale.

Il Nord Italia, in particolare, si trova al confine tra due mondi: le correnti fresche atlantiche in discesa dal Nord Europa e le masse d’aria più calde e umide subtropicali che risalgono dal Mediterraneo. Questo confine, o “linea di confluenza”, diventa spesso il terreno ideale per la nascita di sistemi temporaleschi organizzati, in grado di portare disagi anche significativi.

Monitoraggio attivo e attenzione agli sviluppi

Alla luce della situazione attuale, è fondamentale mantenere un livello elevato di attenzione soprattutto nelle aree interne del Centro Italia e lungo i versanti appenninici. Le prossime ore saranno decisive per comprendere l’evoluzione della perturbazione e l’eventuale intensificazione dei fenomeni nel corso della serata.

Per una corretta gestione del rischio meteorologico, si raccomanda di seguire in tempo reale gli aggiornamenti emessi dalle ARPA regionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: