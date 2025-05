Meteo Abruzzo: caldo oltre i 27°C, ma tra poche ore tornano piogge e temporali

MeteoWeb

La giornata del 19 maggio ha regalato all’Abruzzo un assaggio quasi estivo, con temperature ben superiori alla media del periodo, grazie alla presenza di un solido campo di alta pressione accompagnato da venti caldi di Scirocco. Un mix che ha favorito un generale aumento termico su tutta la regione, con valori che in alcune località hanno sfiorato i 28°C, segnando il picco di questa fase calda.

Caldo fuori stagione: le località più calde in Abruzzo il 19 maggio

Il riscaldamento è stato avvertito in maniera diffusa su tutto il territorio regionale, con numerosi centri che hanno fatto registrare valori superiori ai 25°C. Tra le località più calde:

Capestrano (AQ) : 27.5°C

: Chieti : 27.4°C

: Castiglione a Casauria (PE) : 27.3°C

: Tollo (CH) : 27.1°C

: Bussi sul Tirino (PE) e Popoli (PE) : 26.8°C

: Francavilla al Mare (CH) : 26.1°C

: Fara San Martino (CH) : 25.9°C

: San Giovanni Teatino (CH) : 25.7°C

: Bellante (TE) : 25.6°C

: Città Sant’Angelo (PE) e Castelnuovo Vomano (TE) : 25.5°C

: Pianella (PE) : 25.2°C

: L’Aquila : 25.1°C

: Montesilvano (PE) : 25.0°C

: Lanciano (CH): 24.4°C

Questi dati evidenziano una condizione termica anomala favorita da compressione adiabatica dei venti di Scirocco e dalla presenza di cieli sereni.

Nuovo peggioramento tra il 20 e il 22 maggio: torna la pioggia

Questa fase di caldo precoce sarà di breve durata. Già da martedì 20 maggio, l’alta pressione tenderà a indebolirsi, lasciando spazio a una goccia fredda in quota proveniente dal nord Europa. Tale configurazione porterà instabilità diffusa tra martedì e giovedì, con rovesci e temporali intermittenti anche in Abruzzo.

I fenomeni risulteranno più probabili nelle ore centrali e pomeridiane, soprattutto sulle zone interne e montuose. Le temperature subiranno un calo moderato, tornando su valori più in linea con la stagione.

Previsioni fino al weekend: tra instabilità e attesa per l’alta pressione

Il quadro meteorologico per la seconda parte della settimana resta ancora incerto. Dopo il passaggio della goccia fredda, potrebbe farsi strada una nuova rimonta dell’alta pressione atlantica, con un possibile ritorno del bel tempo a partire da domenica 26 maggio. Alcuni modelli ipotizzano un rialzo termico graduale con scenari pre-estivi entro l’ultima settimana del mese.

Conclusione: l’Abruzzo tra caldo anomalo e ritorno dell’instabilità

Il 19 maggio ha segnato una delle giornate più calde di questa primavera abruzzese, con valori da piena estate e una diffusa sensazione di caldo. Tuttavia, il ritorno del maltempo è imminente e porterà con sé un nuovo periodo di variabilità atmosferica. L’<strong’estate sembra ancora lontana, ma potrebbe non tardare troppo a farsi sentire, già a partire dalla fine del mese.

