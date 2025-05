Meteo Abruzzo: sabato estivo, ma da domenica tornano le piogge

MeteoWeb

Dopo un inizio di maggio all’insegna della stabilità atmosferica e delle temperature quasi estive, l’Abruzzo si appresta a vivere un graduale ma significativo cambiamento del quadro meteorologico. Le prossime 36 ore saranno ancora dominate dall’alta pressione, con cieli sereni o poco nuvolosi e un ulteriore aumento delle temperature massime, ma all’orizzonte si profilano perturbazioni atlantiche che porteranno nuvolosità crescente e instabilità già a partire dalla serata di domenica.

Alta pressione in esaurimento: il caldo estivo anticipato ha le ore contate

Fino a sabato, il tempo sull’Abruzzo resterà governato da un campo di alta pressione subtropicale, responsabile della prolungata fase stabile e delle temperature in deciso rialzo. I valori termici raggiungeranno punte di +30°C e oltre nelle zone interne e collinari, specie tra Val di Sangro, Val Pescara, Valle Peligna e le aree esposte lungo l’Adriatico centrale. Una condizione climatica che, per intensità e persistenza, ricorda più un mese di giugno che un inizio di maggio.

Tuttavia, questo dominio anticiclonico comincerà lentamente ad arretrare entro la serata di sabato. Le prime avvisaglie del cambiamento arriveranno dal nord Europa, dove una nuova serie di perturbazioni atlantiche e nord-atlantiche inizierà a scendere verso il continente, interessando prima l’Europa centrale, poi il Nord Italia e infine le regioni centrali, tra cui anche l’Abruzzo.

Le previsioni per l’Abruzzo: da caldo stabile a variabilità primaverile

Sabato 3 maggio: caldo stabile e cieli velati

La giornata di sabato sarà ancora una delle più calde e stabili di questo inizio mese. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno o velato, con qualche nube alta di passaggio. Le temperature massime saliranno ulteriormente, toccando valori compresi tra +27°C e +30°C, con picchi localizzati nelle valli interne e lungo la fascia collinare orientale. I venti saranno deboli e variabili, e non influenzeranno sensibilmente il comfort climatico.

Domenica 4 maggio: nubi in aumento e primi segni d’instabilità

Domenica inizierà all’insegna del bel tempo, con cieli poco nuvolosi su tutta la regione e un clima ancora più caldo del normale per il periodo. Tuttavia, dal pomeriggio-sera si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità, soprattutto nei settori occidentali, dove non si esclude la possibilità di rovesci isolati nel comprensorio aquilano. Le temperature subiranno una lieve flessione, restando comunque superiori alle medie climatiche. I venti inizieranno a rinforzare da ovest, preannunciando il cambiamento in arrivo.

Lunedì 5 maggio: instabilità diffusa e calo termico

La settimana inizierà sotto il segno della variabilità atmosferica, tipica delle dinamiche primaverili più classiche. Il cielo sarà caratterizzato da addensamenti irregolari, alternati a schiarite temporanee. Sulla provincia dell’Aquila e nelle aree interne si prevedono rovesci sparsi, che nel corso della giornata potranno sconfinare anche verso le zone orientali.

I venti di libeccio, in rinforzo, attiveranno localmente il garbino lungo la costa adriatica, portando possibili impennate termiche momentanee ma seguite da un generale calo delle temperature dalla notte. Un segnale chiaro che l’alta pressione sarà definitivamente sostituita da una fase più dinamica e variabile.

Uno scenario primaverile in evoluzione: cosa aspettarsi

Il breve ma intenso anticipo d’estate che ha interessato l’Abruzzo sembra destinato a chiudersi con l’arrivo della nuova settimana. Le perturbazioni atlantiche in discesa da nord-ovest segneranno il ritorno di una primavera più autentica, fatta di alternanza tra sole e piogge, venti tesi, e un clima più consono al periodo.

