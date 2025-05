Meteo Abruzzo: freddo in montagna a fine maggio, neve compatta e rischio temporali in quota

MeteoWeb

Nonostante non si siano raggiunti i livelli eccezionali toccati nella scorsa settimana – quando l’arrivo di aria artica aveva fatto precipitare le temperature in quota fin sotto i -10°C – il freddo non ha abbandonato l’Abruzzo montano. In diverse località appenniniche di alta quota si registrano ancora valori termici decisamente bassi per il periodo, segno di una primavera che fatica a lasciare spazio alla stagione estiva.

Alcuni esempi parlano chiaro:

Rifugio Franchetti : 1,1°C

: Campo Imperatore : 2,7°C

: Campo Felice : 4,2°C

: Majelletta – Blockhaus: 4,8°C

Queste temperature, misurate a cavallo tra la notte e le prime ore del mattino, evidenziano come l’aria fredda residua stia ancora influenzando pesantemente il clima in quota, soprattutto nelle prime ore della giornata.

Neve compatta e ghiacciata: manto ancora intatto grazie alle basse temperature

Uno degli effetti più evidenti di questo maggio insolitamente freddo è la presenza diffusa di neve compatta e ghiacciata sulle cime abruzzesi. Il manto nevoso si conserva perfettamente almeno fino a tarda mattinata, prima di subire un parziale scioglimento nelle ore più calde del pomeriggio.

Condizioni simili non sono comuni a fine maggio e rappresentano un chiaro segnale di quanto l’inizio del 2025 sia stato meteorologicamente turbolento e più vicino a un profilo tardo-invernale che primaverile.

Escursioni in montagna: attenzione al rischio temporali e all’instabilità

Con un paesaggio alpino ancora innevato e temperature rigide, l’Abruzzo d’alta quota può offrire scenari spettacolari, ma anche rischi da non sottovalutare. Nei prossimi giorni, infatti, la situazione meteorologica sarà tutt’altro che stabile: è attesa instabilità diffusa, con possibilità di temporali anche intensi nelle ore pomeridiane.

Chiunque stia pianificando un’escursione in quota, sia sul Gran Sasso, Majella o i rilievi del Parco Nazionale d’Abruzzo, è fortemente consigliato di consultare le previsioni meteo aggiornate, soprattutto se si intende affrontare sentieri innevati o salite in aree esposte.

Tanta neve e condizioni invernali in piena primavera: un maggio eccezionale

Il mese di maggio 2025 continua a sorprendere: in quota la neve è ancora abbondante e il manto nevoso si è mantenuto praticamente intatto grazie al persistente afflusso di aria fredda e all’assenza di durature fasi anticicloniche.

Situazioni simili non solo rappresentano un interesse per gli appassionati di meteorologia e montagna, ma pongono anche l’accento su una primavera anomala, in un contesto climatico europeo segnato da frequenti incursioni fredde e condizioni instabili persistenti.

Neve, freddo e instabilità, l’Abruzzo d’alta quota resta in attesa dell’estate

L’Abruzzo montano continua a vivere giornate dal sapore invernale. Con temperature rigide, neve compatta e instabilità atmosferica pomeridiana, la prudenza resta la parola d’ordine per chi vuole esplorare le meraviglie d’alta quota. E mentre la pianura assapora i primi tepori stagionali, le vette continuano a ricordarci che la primavera in montagna è sempre una stagione di transizione e mai scontata.

