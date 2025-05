Meteo Abruzzo, Garbino infuocato: si sfiorano i 30°C. Poi temporali e crollo termico

MeteoWeb

Mentre il Nord Italia è alle prese con l’ennesima intensa perturbazione atlantica, l’Abruzzo si trova in una fase pre-frontale segnata da temperature elevate e venti tesi dai quadranti meridionali. In attesa del peggioramento atteso nelle prossime ore, la regione sta vivendo un contesto climatico insolito per la seconda metà di maggio, con valori massimi vicini ai 30°C e condizioni da piena estate.

Fiammata prefrontale: il Garbino infiamma il litorale abruzzese

Il richiamo caldo che precede l’ingresso del sistema perturbato sta facendo sentire i suoi effetti soprattutto lungo il versante adriatico. Il Libeccio soffia con decisione sui settori interni e appenninici, mentre il Garbino, vento di caduta dai rilievi, ha portato un notevole incremento delle temperature sul litorale e nelle aree pedecollinari.

Temperature massime registrate oggi in Abruzzo:

San Giovanni Teatino (CH): 28.2°C

Montesilvano (PE): 27.5°C

Castelnuovo Vomano (TE): 27.3°C

Capestrano (AQ) e Francavilla al Mare (CH): 26.8°C

Chieti: 26.6°C

Pianella (PE): 26.2°C

Città Sant’Angelo (PE): 25.4°C

Castiglione a Casauria (PE): 25.0°C

Numeri che, per il mese di maggio, rappresentano anomalie termiche importanti, favorite da una temporanea compressione dell’aria e da cieli sereni o poco nuvolosi.

Ma il cambiamento è imminente: in arrivo temporali e calo termico

La tregua estiva avrà vita breve. Tra la notte e la giornata di venerdì 23 maggio, il vortice in movimento verso i Balcani inizierà a coinvolgere anche il versante adriatico centrale. Sull’Abruzzo si prevede un graduale peggioramento, con l’arrivo di instabilità diffusa, rovesci sparsi e possibili temporali, soprattutto nel corso del pomeriggio.

Cielo irregolarmente nuvoloso o molto nuvoloso fin dal mattino, con residue piogge lungo il versante orientale.

fin dal mattino, con residue piogge lungo il versante orientale. Temporanea attenuazione dei fenomeni nella tarda mattinata.

nella tarda mattinata. Nuova instabilità nel pomeriggio , con sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi e successiva estensione verso la costa, con temporali sparsi .

, con sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi e successiva estensione verso la costa, con . Tramontana in rinforzo e temperatura in decisa diminuzione.

Sabato ancora instabile, ma domenica torna il sole

Il fine settimana inizierà sotto il segno della variabilità. Sabato 24 maggio sarà una giornata dai connotati instabili, con cieli nuvolosi su buona parte del territorio e la possibilità di temporali pomeridiani, in particolare lungo la fascia montuosa e nelle zone di confine con il Lazio.

Temperature in ulteriore calo , fino a 5-6°C sotto la media stagionale .

, fino a . Venti sostenuti dai quadranti settentrionali.

La giornata di domenica dovrebbe segnare l’inizio di una fase più stabile, con l’avvicinamento di un campo di alta pressione che garantirà un progressivo miglioramento e un recupero termico nei valori diurni.

