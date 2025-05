Meteo Abruzzo: nuova fase perturbata in arrivo con rovesci, sabbia desertica e vento in rinforzo

MeteoWeb

Una nuova fase di maltempo a carattere intermittente sta per investire l’Abruzzo, in un contesto atmosferico che si manterrà instabile almeno fino a domenica. Le correnti in arrivo dall’Atlantico favoriranno il passaggio di diversi fronti perturbati, con effetti che si faranno sentire soprattutto nelle aree interne e montuose della regione, ma che a tratti potranno coinvolgere anche i settori costieri adriatici.

A complicare ulteriormente il quadro, la presenza in quota di pulviscolo desertico trasportato dalla Libia fino alla medio-alta troposfera: le precipitazioni previste tra oggi e domattina potrebbero favorire il deposito al suolo della sabbia, rendendo visibile il fenomeno della cosiddetta “pioggia rossa”.

Una settimana movimentata: instabilità, vento e sabbia sahariana

Le proiezioni per i prossimi giorni confermano un’evoluzione dinamica, con un’alternanza di schiarite momentanee e nuovi peggioramenti, in un contesto climatico con temperature altalenanti ma ancora sopra la media stagionale. I venti si disporranno dai quadranti sud-occidentali, con raffiche di Libeccio e Garbino, specie sul versante adriatico, che potranno rendere il clima più mite ma anche più instabile.

Mercoledì 21 maggio 2025

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da una spiccata instabilità atmosferica, fin dalle ore mattutine. La nuvolosità irregolare interesserà in particolare le zone centrali e orientali della regione, con possibilità di rovesci sparsi anche lungo il litorale adriatico.

Dopo una breve fase di schiarite tra tarda mattinata e primo pomeriggio, l’instabilità tornerà a intensificarsi tra pomeriggio e sera. Le aree più esposte saranno l’entroterra aquilano, il versante occidentale e le pendici appenniniche, dove si svilupperanno temporali localmente forti, associati a rovesci intensi e possibili colpi di vento.

Nel corso della serata i fenomeni andranno attenuandosi, ma potranno persistere annuvolamenti residui alternati a schiarite, con tempo più stabile in nottata.

Tendenza meteo – Giovedì 22 maggio 2025

La giornata di giovedì si preannuncia più stabile, almeno nelle prime ore. I cieli saranno in prevalenza sereni o parzialmente nuvolosi, con velature e nubi stratificate in arrivo soprattutto dal pomeriggio. Si tratterà di una breve tregua: il rinforzo del Libeccio e del Garbino, infatti, annuncia l’arrivo di un nuovo peggioramento atteso tra venerdì e il fine settimana.

Anche in questa fase, le aree montane e l’interno regionale saranno più esposte ai fenomeni, ma non si escludono sconfinamenti temporaleschi verso la costa, soprattutto nelle ore centrali e tardo-pomeridiane di venerdì.

Ina settimana variabile e da monitorare

Il quadro meteorologico sull’Abruzzo appare decisamente variabile e complesso. La combinazione tra fronti atlantici, sabbia sahariana in quota, venti di Garbino e temperature sopra media suggerisce una settimana da osservare con attenzione.

