Meteo Abruzzo: rischio temporali intensi tra venerdì e sabato

L’assetto barico attuale continua a mostrare un chiaro segnale di circolazione atmosferica bloccata sul Mediterraneo centro-occidentale. In questo contesto, correnti umide provenienti da ovest si insinuano lungo il territorio peninsulare italiano, mantenendo attive condizioni di instabilità diffusa, in particolare nelle ore centrali della giornata. Il weekend del 10-11 maggio 2025 sarà dominato da una dinamica ormai nota in questa primavera: pomeriggi temporaleschi lungo l’Appennino, con estensione dei fenomeni alle aree pedemontane, alle colline e, in alcuni casi, fino alle coste adriatiche.

Il quadro generale: nessuna alta pressione in vista

L’attuale scenario atmosferico è il risultato di un blocco anticiclonico alle alte latitudini, che impedisce la risalita di strutture più stabili verso il Mediterraneo. Questo lascia l’Italia esposta a flussi perturbati occidentali, i quali, incontrando l’orografia complessa del nostro Paese, danno vita a fenomeni convettivi localizzati ma intensi.

Al momento, non si profilano fasi anticicloniche durature, e il mese di maggio sembra proseguire all’insegna della variabilità e dei contrasti termici, tipici di una primavera pienamente attiva.

Focus sull’Abruzzo: rischio temporali e grandine tra venerdì e sabato

La regione abruzzese sarà una delle più esposte nei prossimi giorni, in particolare lungo il versante interno e appenninico. Ecco le previsioni dettagliate:

Venerdì 9 maggio 2025

La giornata inizierà con cieli parzialmente velati e la possibilità di qualche schiarita entro la tarda mattinata. Tuttavia, già nel corso delle ore centrali si assisterà a un rapido sviluppo di nubi cumuliformi lungo l’Appennino aquilano e sulle zone pedemontane.

A seguire, saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità, con rischio di fenomeni grandinigeni laddove si verificheranno precipitazioni particolarmente intense. I modelli evidenziano la possibilità di sconfinamenti verso le zone orientali, fino a raggiungere in maniera isolata anche il litorale adriatico.

In serata si prevede una graduale attenuazione dell’instabilità, con spazio per alcune schiarite notturne.

Sabato 10 maggio 2025

Lo scenario non subirà variazioni significative. Il mattino si presenterà stabile e sereno, ma nel pomeriggio torneranno a svilupparsi temporali a evoluzione diurna sui rilievi interni, con successivo interessamento delle aree limitrofe.

Anche in questo caso non si escludono sconfinamenti occasionali verso il versante orientale, in un contesto di instabilità diffusa ma discontinua.

Conclusione: una primavera dinamica che non molla la presa

La configurazione sinottica attuale conferma una primavera molto attiva dal punto di vista meteorologico, con assenza di fasi anticicloniche durature e frequenti situazioni favorevoli a fenomeni convettivi.

Per l’Abruzzo, e in generale per tutto il versante adriatico, il fine settimana sarà ancora una volta segnato da un meteo instabile, tipico del mese di maggio, ma non per questo da sottovalutare. I temporali previsti, seppur localizzati, potranno essere rapidi ma intensi, e portare con sé rischi locali legati a grandine, colpi di vento e allagamenti improvvisi.

