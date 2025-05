Meteo Abruzzo: sole e Garbino lunedì e martedì, ma attenzione al peggioramento in arrivo

MeteoWeb

Dopo giorni segnati da una circolazione perturbata, l’Abruzzo ha potuto godere di un weekend all’insegna del tempo in miglioramento. Le schiarite, dapprima timide, sono via via divenute più ampie, restituendo condizioni meteo stabili su gran parte del territorio regionale. Ma questa parentesi soleggiata è destinata a durare poco: una nuova fase instabile è già in avvicinamento, e dalla metà della prossima settimana potremmo assistere a un nuovo peggioramento generalizzato.

Lunedì 19 maggio: giornata serena e mite, ma sarà solo un’illusione

Per lunedì è atteso un contesto meteorologico ampiamente favorevole. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso fin dal mattino, regalando una giornata asciutta e luminosa su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio sarà possibile lo sviluppo di qualche nube a evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne, ma senza rischio di pioggia. Le temperature continueranno la loro graduale risalita, riportandosi su valori pienamente primaverili, soprattutto nei fondovalle e lungo la fascia costiera.

Martedì 20 maggio: primi segnali di cambiamento, venti in rinforzo e nuvole in aumento

Il tempo inizierà lentamente a mutare. Martedì, infatti, sarà una giornata interlocutoria, caratterizzata da un cielo progressivamente più velato già dalle prime ore del mattino. Le velature si faranno più spesse nel pomeriggio, con tendenza a copertura stratiforme più compatta verso sera. Non sono escluse deboli e isolate precipitazioni, più probabili nelle zone interne e montane. Le temperature massime, tuttavia, potranno ancora mantenersi su valori gradevoli. Da segnalare anche un rinforzo della ventilazione da sud-ovest, con presenza di Garbino nelle ore serali soprattutto lungo il versante adriatico.

Da mercoledì 21: torna l’instabilità con piogge e rovesci sparsi. Nuova perturbazione in arrivo

A partire da mercoledì, le condizioni meteorologiche subiranno un nuovo peggioramento più marcato. Una goccia fredda in quota, proveniente dal Nord Europa, attraverserà prima le regioni settentrionali italiane per poi scivolare verso il Centro, coinvolgendo anche l’Abruzzo. In questa fase, l’afflusso di correnti umide atlantiche potrebbe favorire lo sviluppo di rovesci, locali temporali e un generale incremento della nuvolosità. Al momento i modelli previsionali indicano una tendenza verso una seconda parte della settimana potenzialmente turbolenta, ma i dettagli sulla distribuzione delle piogge e sull’intensità dei fenomeni restano da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Abruzzo osservato speciale: maggio resta instabile

In sintesi, il breve respiro primaverile che stiamo vivendo in queste ore sembra destinato a esaurirsi rapidamente. L’instabilità che ha caratterizzato gran parte di questo mese potrebbe dunque proseguire anche nella sua parte finale, prolungando un maggio dai tratti autunnali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.