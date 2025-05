Meteo Abruzzo: in arrivo temporali, sabbia sahariana e calo delle temperature

MeteoWeb

Il bacino del Mediterraneo centro-occidentale continua a essere al centro di una configurazione atmosferica bloccata, che favorisce l’afflusso di masse d’aria umide e instabili. L’Abruzzo, situato in posizione baricentrica rispetto a questa dinamica, si prepara a vivere giornate segnate da temporali, nuvolosità diffusa e un graduale calo delle temperature. Non si tratta di un peggioramento improvviso, ma di un’evoluzione graduale che vedrà le correnti occidentali e sud-occidentali trasportare verso l’Italia aria umida, polveri sahariane e impulsi perturbati con effetti ben visibili soprattutto nel pomeriggio, quando la convettività atmosferica sarà maggiore.

Una depressione afro-mediterranea porterà nubi, piogge e sabbia del deserto

Tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, una depressione afro-mediterranea, alimentata da flussi umidi in risalita dal Marocco e dallo Stretto di Gibilterra, si muoverà verso la nostra penisola. Questo sistema trasporterà non solo nuvolosità e instabilità diffusa, ma anche sospensioni di pulviscolo sahariano, che potrebbero rendere i cieli lattiginosi e colorare le precipitazioni di tinte giallastre.

Le giornate saranno quindi caratterizzate da una notevole variabilità atmosferica, con fenomeni prevalentemente pomeridiani, concentrati in particolare sulle aree interne dell’Abruzzo, ma con possibilità di sconfinamenti fin verso le zone collinari e costiere.

Focus Abruzzo: cosa accadrà tra domenica 11 e lunedì 12 maggio

Domenica 11 maggio

La giornata inizierà con condizioni simili al sabato: nuvolosità variabile, più compatta nelle ore centrali e pomeridiane, con sviluppo di rovesci e temporali soprattutto nell’area aquilana e nelle valli interne dell’Appennino abruzzese.

Nel tardo pomeriggio e in serata, l’instabilità potrebbe estendersi verso il settore orientale, portando piogge anche sulla fascia collinare e costiera.

Lunedì 12 maggio

La nuova settimana inizierà con un quadro ancora instabile. Il cielo si presenterà nuvoloso fin dal mattino, con possibilità di piovaschi sparsi, mentre nel pomeriggio si svilupperanno nuovi temporali, concentrati sulla provincia de L’Aquila.

In serata è prevista una parziale attenuazione della copertura nuvolosa, con ampie schiarite in nottata.

Verso un calo termico: aria più fresca in arrivo dal Nord Europa

Tra martedì e mercoledì, le ultime proiezioni indicano l’arrivo di correnti più fresche dal Nord Europa. Questo flusso settentrionale potrebbe determinare un ulteriore calo delle temperature, riportando i valori ben al di sotto delle medie stagionali e prolungando la fase instabile.

Il contrasto tra aria umida da sud-ovest e aria fredda da nord potrebbe favorire la formazione di fenomeni temporaleschi più intensi, con possibili grandinate e colpi di vento localizzati.

Conclusioni: una fase dinamica e insidiosa per l’Abruzzo

L’Abruzzo si prepara ad affrontare giorni di marcata instabilità, dove le schiarite si alterneranno a rovesci improvvisi, in un contesto di circolazione atmosferica complessa e bloccata. Particolarmente esposte saranno le zone montane e pedemontane, ma anche collina e costa potrebbero essere coinvolte.

