Meteo Abruzzo: dopo il freddo, weekend variabile con rovesci sull’Appennino

Il recente passaggio di un fronte freddo proveniente dalla Scandinavia, diretto verso il bacino adriatico, ha portato nelle ultime ore un cambiamento sensibile del quadro meteorologico sull’Abruzzo. L’avanzata della massa d’aria più fredda ha determinato una netta diminuzione delle temperature, accompagnata da venti settentrionali in rinforzo e da precipitazioni a tratti intense, soprattutto nei settori interni della regione.

Tuttavia, già nel corso del pomeriggio odierno, l’instabilità ha lasciato spazio a ampie schiarite su buona parte del territorio, pur mantenendo un contesto climatico fresco e ventilato. Le prospettive per il weekend delineano una fase variabile, con fenomeni pomeridiani a carattere sparso, specialmente nelle aree montuose e pedemontane.

Sabato 17 maggio: soleggiato al mattino, ma nuovi rovesci nel pomeriggio

La giornata di sabato si aprirà con cielo sereno e condizioni stabili su tutta la regione. Il sole sarà protagonista nelle prime ore, offrendo un inizio di weekend gradevole e adatto alle attività all’aperto.

A partire dalle ore centrali, tuttavia, torneranno a formarsi addensamenti nuvolosi a sviluppo diurno, con maggiore insistenza tra le zone interne aquilane, l’<strong’entroterra appenninico e i rilievi montuosi. Queste nubi daranno luogo a rovesci localizzati, che potranno assumere anche carattere temporalesco.

I fenomeni non si limiteranno alle aree interne: è infatti probabile uno sconfinamento verso il litorale adriatico, con coinvolgimento dei settori del Pescarese, del Chietino, della Frentania e del Vastese. In serata, le condizioni meteo torneranno a migliorare, con ampie schiarite e cieli sereni nella notte.

Domenica 18 maggio: mattinata stabile, pomeriggio con nubi e qualche rovescio

La tendenza per domenica conferma un avvio di giornata prevalentemente soleggiato su tutta la regione. Le temperature minime saranno leggermente più basse, ma il clima si manterrà generalmente gradevole.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità nelle aree interne e sull’Appennino, con la possibilità di rovesci sparsi e localizzati. I fenomeni saranno comunque a macchia di leopardo e di breve durata, senza influire in maniera significativa sul tempo complessivo.

In serata il tempo tornerà ad essere stabile e sereno, con un’atmosfera più tranquilla. Le temperature massime saranno in graduale rialzo, avvicinandosi ai valori medi stagionali.

Prospettive a inizio settimana: anticiclone in rimonta

A partire da lunedì, i modelli meteo indicano una rimonta anticiclonica sul Mediterraneo centrale. Questo dovrebbe garantire una fase di maggiore stabilità atmosferica sull’Abruzzo, con temperature in ripresa e condizioni soleggiate che potrebbero durare per diversi giorni.

Conclusione: weekend instabile solo a tratti, con segnali di miglioramento

Il weekend del 17 e 18 maggio si preannuncia all’insegna della variabilità primaverile, con fenomeni pomeridiani più probabili nelle aree interne, ma spazi soleggiati garantiti soprattutto al mattino e in serata. Le zone costiere potrebbero essere interessate da sconfinamenti temporaleschi, ma in forma isolata.

Una fase più stabile è attesa da inizio settimana, con l’arrivo di condizioni anticicloniche che favoriranno un contesto meteo più asciutto e gradevole, ideale per chi attende l’arrivo del vero clima tardo primaverile.

