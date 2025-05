Meteo Arabia Saudita: maltempo con inondazioni e grandine fino al weekend

MeteoWeb

In Arabia Saudita, sono in arrivo temporali persistenti, possibili inondazioni e grandine e raffiche di vento molti forti. Lo afferma la direzione generale della Protezione Civile saudita che ha avvertito sull’arrivo di temporali persistenti su gran parte del Paese fino a domenica 11 maggio. Secondo la Protezione Civile, la regione della Mecca subirà piogge da moderate a intense, con potenziali inondazioni improvvise, grandine e venti che sollevano polvere, colpendo aree come Taif, Maysan, Al Muwayh, Turbah, Al Khurmah e Ranyah. Anche la capitale Riad subirà piogge da lievi a moderate, inondazioni improvvise, grandine e venti, colpendo aree come Afif, Al Dawadmi, Al Quwayiyah e Shaqra. Sono inoltre previste piogge da moderate a intense nelle regioni di Jazan, Aseer, Al Baha e Medina, con piogge moderate a Hail e piogge da leggere a moderate a Najran e Qassim.

La Protezione Civile saudita consiglia cautela, evitare le aree soggette a inondazioni come le valli e astenersi dalla balneazione. Incoraggia inoltre a rimanere informati sugli ultimi aggiornamenti meteo attraverso i canali dei media ufficiali e le piattaforme dei social media.