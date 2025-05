Meteo Belluno, aprile più caldo e più piovoso del normale | DATI

MeteoWeb

Il mese di aprile 2025 “è risultato più caldo e più piovoso del normale, come il mese di marzo”, in provincia di Belluno, secondo l’analisi mensile di Arpa Veneto. “Nei primi 12 giorni, il tempo è stato soleggiato con due fasi di caldo intervallate da un episodio di relativo freddo fra il 6 e il 10. Poi, dal 13 al 27 si sono succedute giornate spesso nuvolose/uggiose, a tratti perturbate, con qualche fenomeno temporalesco. Negli ultimi 3 giorni del mese, si sono avute mattinate belle e pomeriggi instabili, specie sulle Dolomiti, con temperature in progressivo aumento. Il mese termina con una giornata di caldo quasi estivo”, riporta l’analisi.

“Le temperature medie mensili sono risultate 1,5 – 2,0°C superiori alla norma, con quasi tutto il mese più caldo del normale, se si eccettua la citata fase relativamente fredda nella prima decade del mese. Lo zero termico è variato fra un minimo di 940 metri del giorno 7 ed un massimo di 3130 metri del giorno 13. Nella città capoluogo, la media di questi primi quattro mesi dell’anno si mantiene 1,6°C al di sopra della norma dell’ultimo trentennio”, si legge.

“Le precipitazioni totali mensili sono state più abbondanti del consueto, generalmente comprese fra 100 e 200mm, ma localmente anche superiori a 200mm, come a Sant’Antonio Tortal (221mm) e a Sant’Andrea di Gosaldo (267mm). Gli scarti percentuali dalla norma sono variati in media fra il +20% ed il +60%, ma in qualche località tale scarto è risultato maggiore, come ad Arabba (+101%) dov’è piovuto il doppio di quanto climatologicamente atteso. La neve è caduta in prevalenza oltre i 2000-2500 metri, salvo ricomparire temporaneamente sotto i 2000 metri. La frequenza delle precipitazioni è stata un po’ più alta del normale, con 10-14 giorni piovosi/nevosi, a seconda delle zone, a fronte di una media storica di 10-12. Il bilancio pluviometrico da inizio anno mostra esuberi compresi in genere fra il 30 ed il 70%”, riportano gli esperti di Arpa Veneto.

“Eventi o fenomeni particolari da ricordare di questo mese:

Piogge molto abbondanti in alcune zone dell’Agordino nei giorni 16 e 17, in occasione del più importante episodio perturbato del mese. In 48 ore cadono 190mm a Col di Pra’, in Valle di San Lucano, 182mm a Gares e 164mm a Sant’Andrea di Gosaldo.

In tutto si sono avuti 11 giorni soleggiati, 14 variabili o nuvolosi e 5 giorni di prevalente maltempo”, conclude l’analisi di Arpa Veneto, che ha curato anche i seguenti grafici e tabelle.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.