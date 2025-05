Meteo, Brasile: in arrivo la prima vera ondata di freddo del 2025, possibili nevicate e gelate estese

MeteoWeb

Una delle irruzioni fredde più intense dell’anno è pronta a colpire il Brasile tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, con effetti potenzialmente rilevanti non solo al Sud, ma anche nelle regioni centrali e persino nell’estremo Nord del Paese. Si tratta di una classica “friagem” – termine con cui si indica una brusca irruzione di aria fredda di origine polare sull’Amazzonia – ma con caratteristiche particolarmente marcate per intensità e diffusione.

Freddo in arrivo dal Sud: da Rio Grande do Sul verso l’interno del continente

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici, l’episodio avrà inizio tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio, con l’ingresso di una perturbazione fredda nel Rio Grande do Sul. Qui lo scontro tra l’aria polare in avanzamento e le masse d’aria calda preesistenti darà origine a un primo impulso instabile, con piogge diffuse e un brusco crollo termico, accompagnato da venti sostenuti.

In seguito, l’aria fredda sarà sospinta verso nord da un robusto anticiclone subtropicale, favorendo un’espansione progressiva verso gli stati del Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e sud dell’Amazzonia, con effetti avvertibili fin su Rondônia e Acre.

Possibili nevicate sulle Sierre Gaúcha e Catarinense giovedì 29 maggio

Il punto culminante dell’ondata fredda potrebbe verificarsi giovedì 29 maggio, quando le temperature in alcune località del Sud potrebbero scendere ben al di sotto dello zero, con valori minimi attesi tra -3°C e -5°C. In questo contesto, le Sierre Gaúcha e Catarinense potrebbero assistere a deboli nevicate localizzate.

Non meno rilevante sarà il rischio di gelate estese, in particolare nelle zone rurali del Paraná, Santa Catarina e Sud del Mato Grosso do Sul, dove le temperature potranno facilmente avvicinarsi allo zero.

Anche São Paulo e Rio de Janeiro coinvolte dal calo termico

L’aria fredda riuscirà a raggiungere anche le metropoli del Sud-Est, tra cui São Paulo e Rio de Janeiro. In queste città non sono attese temperature prossime allo zero, ma il calo sarà comunque significativo rispetto alle medie stagionali.

Previsioni dettagliate:

São Paulo: minime previste tra 10°C e 12°C nei giorni più freddi, con massime tra 16°C e 18°C , soprattutto nelle zone interne e periferiche.

minime previste tra nei giorni più freddi, con massime tra , soprattutto nelle zone interne e periferiche. Rio de Janeiro: minime possibili tra 15°C e 17°C, con massime tra 20°C e 22°C, specie lontano dal mare e nelle ore del mattino.

Friagem eccezionale anche nel cuore dell’Amazzonia

Un aspetto particolarmente interessante è la capacità di questa irruzione fredda di penetrare fino al cuore della Regione Nord, con effetti su stati come Rondônia e Acre, e perfino nelle aree sud-occidentali dell’Amazzonia brasiliana. Qui si tratterebbe della friagem più intensa dell’anno, un evento raro in aree abituate a climi caldi e umidi.

Conclusioni: una settimana anomala per il clima brasiliano

Il Brasile si prepara a vivere la prima grande irruzione fredda del 2024, con nevicate possibili, gelate diffuse e un significativo abbassamento delle temperature anche in aree tropicali. La massa d’aria fredda in arrivo rappresenta un banco di prova per l’agricoltura, i sistemi di allerta e la gestione del rischio climatico, in un periodo dell’anno generalmente più mite.non si