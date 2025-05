MeteoWeb

Una bufera di neve sta portando freddo e tanta neve in Groenlandia. Le immagini a corredo dell’articolo arrivano dalla capitale Nuuk, una piccola città sulla costa sudoccidentale del Paese, dove la bufera è stata accompagnata da forti venti, freddo e molta neve, tanto che le auto sono rimaste bloccate per le strade dai cumuli di neve. Oggi la temperatura si mantiene sugli 0° in giornata ma ieri si è spinta anche fino a -6°C. Le immagini testimoniano la violenza dei fenomeni in atto.