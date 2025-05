Meteo Calabria 12-13 maggio: tornano piogge e temporali sulle aree ioniche

MeteoWeb

La Calabria si prepara ad affrontare una settimana meteorologicamente dinamica, segnata da un equilibrio instabile tra due strutture depressionarie ben distinte: una situata sul Golfo di Biscaglia e l’altra in azione sull’Europa orientale. Questo assetto barico, tutt’altro che raro nella stagione primaverile, si tradurrà nei prossimi giorni in condizioni atmosferiche improntate alla variabilità, con momenti di instabilità più marcata alternati a fasi asciutte e soleggiate. Il tutto con un contesto termico generalmente in linea con le medie stagionali, salvo lievi scostamenti locali.

Lunedì 12 maggio: prime piogge al mattino, poi temporali pomeridiani sulle aree interne e ioniche

L’inizio della settimana sarà caratterizzato da un rapido transito nuvoloso che, già nel corso della mattinata di lunedì, porterà qualche pioggia debole e intermittente tra il litorale ionico cosentino e il Crotonese. Tuttavia, sarà nel pomeriggio che il tempo tornerà a peggiorare in modo più deciso.

Con l’aumento dell’instabilità diurna, rovesci e temporali a sviluppo verticale andranno a formarsi principalmente sulle aree interne e lungo il versante ionico centrale e meridionale della regione. Fenomeni che potranno risultare anche localmente intensi, seppur circoscritti nello spazio e nella durata.

In serata, la situazione tenderà ad attenuarsi, con residui piovaschi isolati che potranno interessare le aree tirreniche del Reggino, del Catanzarese e del basso Cosentino, oltre che il comprensorio del Vibonese.

Sul fronte delle temperature, si prevede un lieve aumento dei valori massimi nel Cosentino, mentre le zone ioniche centro-meridionali vedranno un calo termico contenuto, complice la maggiore copertura nuvolosa e le precipitazioni.

Martedì 13 maggio: nuova instabilità pomeridiana, con focus sul Pollino, la Sila e le Serre

Il secondo giorno della settimana sarà segnato da un’alternanza di nuvolosità e schiarite, con una tendenza a cieli parzialmente nuvolosi lungo il Tirreno nella prima parte della giornata. In queste aree — in particolare tra Reggino tirrenico, basso Cosentino, Vibonese e Catanzarese — non si esclude qualche isolato piovasco mattutino.

Sulle restanti zone, specie quelle affacciate allo Ionio, la mattina risulterà più stabile e soleggiata, ma ancora una volta sarà il pomeriggio il momento critico della giornata. Le condizioni atmosferiche torneranno a peggiorare, in particolare sul Pollino e sulla Sila orientale, dove è attesa la formazione di nuovi rovesci e temporali, localmente accompagnati da colpi di vento e grandine.

Questi fenomeni tenderanno a muoversi verso sud-est, coinvolgendo il litorale ionico cosentino e il Crotonese, per poi perdere intensità entro la sera. Instabilità attesa anche sulle Serre vibonesi, con possibili sconfinamenti fin sulle coste ioniche limitrofe.

Le temperature, nel complesso, non subiranno variazioni significative, mantenendosi nei valori tipici di metà maggio.

Attenzione ai temporali e agli sbalzi locali, ma senza allarmismi

In sintesi, quella che attende la Calabria sarà una settimana dalle caratteristiche tipicamente primaverili, dominata da un tempo incerto, che vedrà alternarsi momenti più stabili a brevi fasi perturbate, in gran parte legate all’orografia e all’instabilità pomeridiana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.