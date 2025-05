Allerta Meteo Calabria, arriva la tempesta: piogge violente, vento e mari agitati

MeteoWeb

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sulla Calabria e si preannuncia particolarmente significativa tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio. Il peggioramento sarà causato da una profonda area depressionaria in risalita dal Nord Africa, la quale andrà a impattare direttamente sul Sud Italia con effetti marcati sul piano meteorologico. Il culmine dei fenomeni è atteso tra giovedì sera e la giornata di venerdì, mentre un miglioramento più deciso si profilerà nel corso del fine settimana, in particolare nella giornata di domenica.

Giovedì 15 maggio: prime piogge al mattino, peggioramento deciso nel pomeriggio

Le prime avvisaglie del peggioramento si manifesteranno già nella mattinata di giovedì, con piogge sparse in arrivo sul Reggino, sulle zone interne del Vibonese, sul versante ionico del Catanzarese e sul Crotonese. Tuttavia, sarà nel corso del pomeriggio che il maltempo entrerà nel vivo: le precipitazioni si estenderanno rapidamente a tutta la regione, risultando più intense e abbondanti proprio nelle aree già menzionate.

In questi settori non si escludono temporali di moderata o forte intensità, accompagnati da accumuli pluviometrici significativi. Gli scenari previsionali indicano valori tra i 50 e i 120 mm di pioggia in circa 24-36 ore, a testimonianza di un’ondata di maltempo da non sottovalutare, soprattutto dal punto di vista idrogeologico.

Venerdì 16 maggio: ancora piogge abbondanti e vento in rinforzo

Il maltempo proseguirà anche nella notte tra giovedì e venerdì e manterrà condizioni instabili fino al tardo pomeriggio di venerdì. Le precipitazioni insisteranno su gran parte della regione, con rovesci localmente intensi. Le aree più a rischio rimarranno quelle ioniche e meridionali, già interessate nella fase iniziale della perturbazione.

Temperature in calo, clima più fresco e ventilato

Il passaggio della struttura ciclonica comporterà anche un sensibile calo delle temperature massime, più marcato nella giornata di giovedì. Le aree ioniche centrali e la Calabria meridionale saranno quelle più esposte alla flessione dei valori termici, che potranno risultare anche di 4-6°C inferiori rispetto alle medie del periodo. Venerdì i valori termici tenderanno a stabilizzarsi su livelli più bassi della norma, con ulteriore lieve calo possibile nelle aree interne.

Venti forti di scirocco, poi tramontana: mari agitati

Uno degli elementi più rilevanti di questa fase perturbata sarà il vento. Giovedì lo scirocco soffierà con forza su tutta la regione, risultando a tratti intenso soprattutto lungo i litorali e sulle aree esposte, come il Golfo di Sant’Eufemia, dove non si escludono raffiche di burrasca. A causa del vento sostenuto, il moto ondoso aumenterà sensibilmente: lo Ionio si presenterà da molto mosso ad agitato, mentre il Tirreno sarà mosso, localmente molto mosso al largo.

Nella giornata di venerdì, con l’evoluzione della struttura ciclonica, la ventilazione subirà una rotazione: i venti proverranno da nord, rinforzandosi sullo Ionio, dove il mare rimarrà molto mosso. Si tratterà di un cambiamento che segnerà la progressiva uscita della perturbazione verso levante.

Fine settimana con tempo in miglioramento: domenica stabile

La fase acuta del maltempo dovrebbe concludersi nel corso del sabato, quando si farà strada una graduale rimonta dell’alta pressione. La domenica si preannuncia quindi più stabile e soleggiata su tutta la Calabria, con temperature in lieve ripresa e ventilazione in attenuazione. Un’occasione, se confermata, per tornare a godere di un clima più primaverile dopo giorni di instabilità.

Conclusioni: allerta da non sottovalutare, massima attenzione giovedì e venerdì

L’ondata di maltempo che interesserà la Calabria tra il 15 e il 16 maggio presenta elementi di rilevante impatto: piogge abbondanti, possibili temporali forti, raffiche di vento intense e mari agitati. Si consiglia di seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo ufficiali e di adottare tutte le precauzioni necessarie soprattutto nelle aree a rischio idrogeologico.

