Meteo Calabria: sarà weekend di sole e clima mite, ma da lunedì cambia tutto

La Calabria si prepara a vivere un fine settimana dal sapore quasi estivo, grazie alla presenza di un promontorio di alta pressione nordafricana che garantirà stabilità atmosferica, cieli sereni e un clima decisamente mite. Le condizioni meteo saranno ideali per trascorrere del tempo all’aperto, tra passeggiate, gite al mare o escursioni nelle aree interne. Tuttavia, già da lunedì la situazione potrebbe mostrare i primi segni di cambiamento, con l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà aria più fresca e un possibile calo delle temperature.

Sabato 3 maggio: sole protagonista e clima caldo

La giornata di sabato sarà caratterizzata da cielo sereno su tutta la regione, con temperature in aumento e un’atmosfera pienamente primaverile. Le zone più calde saranno la Valle del Crati e le aree ioniche, dove si potranno toccare punte di 27°C / 29°C. Più contenuti i valori lungo il Tirreno, dove si registreranno massime comprese tra 18°C e 22°C.

I mari saranno in prevalenza poco mossi, fatta eccezione per lo Ionio, che al mattino risulterà ancora mosso a causa di venti moderati da nord-ovest.

Domenica 4 maggio: mattinata stabile, nubi in arrivo nel pomeriggio

Anche la giornata di domenica inizierà con tempo stabile e temperature elevate. Ancora una volta, la Valle del Crati e le fasce costiere ioniche registreranno le massime più alte, con picchi che potranno anche superare i 30°C, offrendo un vero e proprio assaggio d’estate.

Dal pomeriggio, però, è previsto un aumento della nuvolosità, in particolare da ovest, con il transito di velature e nubi medio-alte che potrebbero portare qualche isolata e debole pioggia in serata. Si tratterebbe del primo segnale di un possibile cambiamento del tempo atteso a inizio settimana.

Il moto ondoso resterà generalmente contenuto, ma si osserverà una tendenza all’aumento dello stato del mare sullo Ionio dalla seconda parte della giornata.

Uno sguardo alla prossima settimana

A partire da lunedì 5 maggio, una perturbazione atlantica potrebbe influenzare il quadro meteorologico regionale, convogliando aria più fresca e riportando le temperature su valori più in linea con la media stagionale. Le prime conseguenze potrebbero manifestarsi con un aumento della nuvolosità e possibili piogge sparse.

Conclusione

Il weekend in arrivo rappresenta un’occasione perfetta per godere del bel tempo in Calabria, con temperature gradevoli, sole dominante e mari generalmente tranquilli. Ma attenzione: i modelli previsionali iniziano a segnalare un cambio di scenario per l’inizio della prossima settimana.

