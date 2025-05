Meteo Calabria: ultimi rovesci sabato, poi ritorna il sole

MeteoWeb

Dopo giorni segnati da precipitazioni diffuse e condizioni atmosferiche instabili, la Calabria si prepara a un graduale miglioramento. Il ciclone Ines, che nelle ultime 36 ore ha portato piogge significative su vaste aree della regione, si è ormai allontanato verso est, lasciando spazio a un’attenuazione dei fenomeni. Tuttavia, la giornata di sabato 17 maggio non sarà ancora completamente stabile: residui effetti del passaggio perturbato continueranno a farsi sentire, soprattutto nella prima parte della giornata.

Sabato 17 maggio: nubi irregolari e brevi rovesci, poi miglioramento

La giornata di sabato si aprirà con il transito di deboli correnti occidentali instabili, che determineranno una copertura nuvolosa disomogenea su gran parte della regione. In particolare, nel corso della mattinata saranno possibili brevi piogge sparse, più probabili tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, dove l’instabilità sarà localmente più marcata.

Non si escludono fenomeni anche sul Cosentino centrale e meridionale, così come lungo il settore Tirrenico del Reggino e nelle aree interne adiacenti. Queste precipitazioni avranno comunque carattere isolato e tendenzialmente di breve durata.

A partire dal primo pomeriggio, il tempo tenderà a migliorare: le piogge cesseranno quasi ovunque, fatta eccezione per la possibilità di rapidi piovaschi localizzati sulle aree montuose centro-orientali. Con il calare della sera, anche questi fenomeni tenderanno a dissiparsi, lasciando spazio a una maggiore stabilità atmosferica su tutto il territorio.

Temperature e mari

Le temperature massime di sabato non subiranno variazioni rilevanti, risultando stabili rispetto ai giorni precedenti. Si potrà registrare un lieve aumento lungo le coste tirreniche, dove l’ingresso di aria leggermente più mite favorirà condizioni termiche più gradevoli. I mari si manterranno ancora mossi, specie lungo il versante occidentale.

Domenica 18 maggio: sole protagonista e clima più gradevole

La vera svolta è attesa nella giornata di domenica, che si preannuncia decisamente più tranquilla dal punto di vista meteorologico. La Calabria godrà di condizioni prevalentemente soleggiate, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione. Solo sul Cosentino, in particolare lungo la fascia alto tirrenica, potrà persistere una nuvolosità irregolare, che però non darà luogo a fenomeni di rilievo.

Dal punto di vista termico, le temperature minime subiranno un leggero calo, mentre le massime faranno registrare una lieve ripresa. I valori resteranno comunque in linea con le medie stagionali o, in alcuni casi, leggermente al di sotto di esse, garantendo una giornata piacevole e più mite.

Anche il moto ondoso dei mari sarà in attenuazione: le acque si presenteranno poco mosse o mossi in base all’esposizione e al settore costiero di riferimento.

Un fine settimana di transizione verso maggiore stabilità

In conclusione, quello tra sabato 17 e domenica 18 maggio sarà un fine settimana di transizione, in cui la Calabria passerà da una fase ancora parzialmente instabile a condizioni più stabili e favorevoli. Se la prima parte del weekend sarà segnata da una residua variabilità atmosferica, la domenica offrirà ampie schiarite e un clima decisamente più gradevole, ideale per attività all’aperto o escursioni.

