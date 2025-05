Meteo Calabria: weekend con più sole, ma occhio ai temporali sui monti

MeteoWeb

Il fine settimana si preannuncia generalmente stabile sulla Calabria, con un deciso miglioramento rispetto alla fase instabile che ha interessato oggi alcune aree della regione. Le precipitazioni odierne, causate da un sistema perturbato in rapido transito, lasceranno spazio a condizioni più favorevoli, seppur con qualche residuo disturbo locale.

Tra sabato 11 e domenica 12 maggio, il tempo sarà infatti condizionato da un contesto variabile ma prevalentemente asciutto, con ampie schiarite alternate a momenti più nuvolosi, specie sui rilievi interni. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarci giorno per giorno.

Sabato: sole prevalente e qualche rovescio sui rilievi montuosi

La giornata di sabato inizierà con condizioni abbastanza stabili su gran parte del territorio regionale. Nelle prime ore del mattino si segnala la possibilità di nuvolosità sparsa tra il Vibonese, il Reggino tirrenico e le aree interne, dove non si esclude qualche debole e isolato piovasco in rapido esaurimento. Altrove, la mattinata sarà contraddistinta da cieli sereni o poco nuvolosi.

Nel corso del pomeriggio, tuttavia, l’instabilità tenderà a ripresentarsi in forma localizzata sui rilievi montuosi. In particolare, potranno svilupparsi brevi rovesci o temporali sparsi sulla Sila, con maggiore probabilità sulla Sila Piccola, e sul massiccio del Pollino. I fenomeni, tipici della convezione diurna, tenderanno successivamente a spostarsi verso l’alto Ionio Cosentino, per poi attenuarsi del tutto entro la serata.

Dal punto di vista termico, si conferma un aumento delle temperature massime su tutta la regione, con valori che torneranno a superare le medie stagionali, specialmente lungo le coste e nei settori pianeggianti.

Domenica: passaggio nuvoloso ma fenomeni trascurabili

La seconda parte del weekend sarà caratterizzata da un cielo più velato o parzialmente nuvoloso, per effetto del transito di nubi medio-alte provenienti da ovest. Si tratterà di una copertura che, pur rendendo il cielo meno limpido rispetto a sabato, non sarà associata a precipitazioni significative.

Solo occasionalmente potranno verificarsi pioggerelline deboli e molto isolate, più probabili tra il Cosentino interno e i rilievi settentrionali. In generale, tuttavia, la giornata risulterà tranquilla sotto il profilo meteo, senza fenomeni di rilievo.

Le temperature massime subiranno un lieve calo, soprattutto nelle zone interessate dalla maggiore copertura nuvolosa, ma resteranno comunque su valori piacevoli e primaverili.

Prossima settimana: variabilità e nuove occasioni per la pioggia

Guardando oltre il weekend, l’inizio della nuova settimana si aprirà all’insegna di una moderata variabilità atmosferica. Le previsioni indicano la possibilità di nuovi passaggi instabili, intervallati da fasi più asciutte e momenti soleggiati anche ampi, soprattutto tra lunedì e mercoledì.

Non si prevedono, al momento, peggioramenti marcati o prolungati, ma una circolazione ancora dinamica, tipica della primavera calabrese, che porterà con sé occasioni per nuove piogge alternate a giornate più luminose e miti.

Conclusione: un fine settimana tranquillo, tra sole, nubi e qualche temporale sui monti

In sintesi, il weekend in arrivo offrirà alla Calabria una tregua dal maltempo, con giornate più godibili, ideali per attività all’aperto, soprattutto sabato mattina e domenica pomeriggio. Resta da tenere d’occhio l’instabilità pomeridiana sui rilievi sabato, ma senza preoccupazioni diffuse.

Un fine settimana dunque dal sapore primaverile, con temperature in rialzo e un clima generalmente gradevole, in attesa di capire come evolverà la settimana successiva.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.