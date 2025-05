Meteo, caldo eccezionale in Europa: Portogallo e Francia travolte da temperature di 15/20°C sopra le medie

MeteoWeb

Un’ondata di caldo di portata storica ha colpito l’Europa occidentale tra il 28 e il 30 maggio 2025, travolgendo Portogallo e Francia con temperature eccezionalmente elevate, ben oltre le medie stagionali. Si tratta di uno degli episodi più estremi mai registrati in primavera in entrambi i Paesi, con numerosi record infranti e anomalie termiche che sfiorano i +20 °C rispetto alla norma.

Portogallo: sfiorato il record nazionale assoluto di maggio

In Portogallo si è vissuta una delle giornate di maggio più calde della storia recente. Il 29 maggio 2025 ha segnato una data memorabile per la climatologia lusitana, con temperature massime che hanno toccato i 39,9 °C a Coruche e Alvega, a un soffio dal record nazionale per questo mese.

Ma ciò che rende questo evento davvero eccezionale è la sua diffusione geografica: ben 12 stazioni meteorologiche hanno superato i 38 °C, incluse località del nord, tipicamente più fresche in questo periodo dell’anno. A Pinhão (Santa Bárbara), ad esempio, si sono toccati i 38,9 °C, un valore inedito per la regione.

Le località più calde in Portogallo il 29 maggio 2025

Località Temperatura Max Coruche 39,9°C Alvega 39,9°C Pinhão (Santa Bárbara) 38,9°C Alvalade 38,9°C Amareleja 38,9°C Mora 38,7°C Reguengos, S.P. do Corval 38,6°C Elvas 38,4°C Santarém, Fonte Boa 38,3°C Montemor-O-Novo 38,3°C

Una massa d’aria africana ha alimentato l’estremo caldo

Secondo l’IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), la causa di questa ondata di calore è da ricercare in una massa d’aria molto calda di origine sahariana, trasportata verso la Penisola Iberica da un promontorio di alta pressione subtropicale. Il risultato? Temperature superiori di oltre 15°C rispetto alle medie stagionali.

Per avere un termine di paragone:

A fine maggio, Lisbona registra in media 22-24°C ,

registra in media , L’ Algarve si attesta sui 22-25°C ,

si attesta sui , Il nord, come Porto, oscilla tra i 20-22°C.

Le punte vicine ai 40°C rappresentano quindi un’anomalia termica e climatica senza precedenti per questo periodo dell’anno.

Francia: 159 record mensili battuti in un solo giorno

Mentre il caldo record colpiva il Portogallo, anche la Francia affrontava una giornata storica per la meteorologia nazionale. Il 28 maggio 2025 ha segnato un punto di svolta: 159 stazioni meteorologiche hanno superato i rispettivi record di temperatura massima per il mese di maggio.

Bégaar: 37,0°C, il valore più alto registrato

Il primato assoluto della giornata è stato registrato a Bégaar (Landes), dove il termometro ha raggiunto i 37,0°C, un valore normalmente tipico delle ondate di calore estive. Numerose altre città hanno superato i 34-35°C, inclusi centri storici come Tolosa, Pau, Limoges, Cognac e Le Mans.

Località Temperatura Max Bégaar (40) 37,0°C Belin-Béliet – Lugos (33) 36,4°C Sabres (40) 36,4°C Bordeaux-Paulin (33) 36,1°C Lagor (64) 35,8°C Le Mas d’Azil (09) 35,5°C Toulouse-Francazal (31) 34,7°C Pau (64) 34,6°C

Anomalia termica eccezionale

Nel mese di maggio, la temperatura massima media in Francia si aggira intorno ai 18-20°C. I picchi di fine maggio 2025 hanno superato la media mensile di quasi 20°C, definendo un episodio dirompente dal punto di vista climatico.

Un evento europeo di portata storica

L’ondata di caldo che ha interessato Spagna, Portogallo e Francia tra il 27 e il 30 maggio 2025 non ha precedenti nella primavera europea recente. Un pattern di alta pressione subtropicale stazionario ha impedito il passaggio di perturbazioni atlantiche, favorendo il ristagno di masse d’aria roventi dal Nord Africa.

Impatti e riflessioni

Aumentato rischio di incendi boschivi nelle zone interne.

boschivi nelle zone interne. Stress termico su fasce fragili della popolazione.

su fasce fragili della popolazione. Criticità per l’agricoltura , in particolare per i raccolti precoci.

, in particolare per i raccolti precoci. Conferma del trend verso estati più precoci e più intense, in linea con i modelli climatici proiettati per l’Europa meridionale.

Maggio 2025 e l’estremizzazione del clima

La fine di maggio 2025 verrà ricordata come una delle più calde e anomale nella storia meteorologica di Portogallo e Francia. Le temperature registrate si sono avvicinate o addirittura avvicendate ai record assoluti per il mese, con anomalie climatiche tra le più elevate mai osservate in primavera.