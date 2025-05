Meteo, caldo fuori stagione in Spagna: in arrivo un’ondata africana con punte di +36°C

MeteoWeb

Dopo settimane di instabilità, la Penisola Iberica si prepara a un’improvvisa inversione di rotta: tra fine maggio e inizio giugno 2025 è atteso l’arrivo di una potente ondata di caldo anomalo, destinata a spingere i termometri su valori tipici dell’estate piena. Una configurazione meteorologica che, ancora una volta, conferma come il clima stia assumendo tratti sempre più estremi e imprevedibili, anche in primavera.

Caldo da piena estate: temperature oltre i 35°C già a maggio

Secondo le ultime elaborazioni dei principali modelli meteo, tra il 30 maggio e il 1° giugno la Penisola Iberica verrà investita da una massa d’aria rovente di origine subtropicale, con temperature che potrebbero superare localmente i 36°C. Un valore che, per il periodo, rappresenta un’anomalia estrema, pari a oltre 10-12°C sopra le medie stagionali.

Le aree più colpite saranno:

Altopiano settentrionale , con punte fino a 30°C;

, con punte fino a 30°C; Valle dell’Ebro, Madrid, Castiglia-La Mancia, Estremadura, Andalusia, Murcia , con massime tra 31°C e 33°C;

, con massime tra 31°C e 33°C; Siviglia, Cordoba, Ciudad Real, Jaén, Badajoz, dove si potranno raggiungere picchi di 35-36°C tra venerdì e domenica.

Una situazione che richiama alla mente gli episodi caldi record di maggio, confermando un trend climatico in continuo riscaldamento.

Un promontorio africano alle porte dell’Europa occidentale

Alla base di questo episodio di caldo anomalo troviamo l’espansione verso nord di un promontorio di alta pressione di matrice africana, una dinamica sinottica ormai sempre più frequente in primavera. Questo tipo di configurazione spinge masse d’aria molto calde direttamente dal Nord Africa verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale, anticipando l’estate meteorologica e rendendo sempre più sfumata la transizione tra le stagioni.

Impatti su salute, agricoltura e rete energetica

L’impatto di queste ondate di calore precoci non si limita alle condizioni atmosferiche. Le ripercussioni sulla salute pubblica sono le più immediate e gravi: anziani, bambini e soggetti fragili risultano particolarmente vulnerabili, soprattutto nelle città, dove l’effetto isola di calore urbana può amplificare i disagi, portando a un aumento dei ricoveri ospedalieri e, nei casi peggiori, della mortalità.

Anche l’agricoltura è esposta: temperature così elevate e fuori stagione rischiano di compromettere il ciclo vegetativo delle colture, aggravando la siccità e riducendo la produttività agricola. Non va dimenticata la possibile pressione sulla disponibilità idrica, già messa alla prova da mesi di precipitazioni irregolari.

Infine, resta alto il rischio di sovraccarico della rete elettrica: la domanda di energia per il raffrescamento domestico e industriale è destinata a impennarsi, come già accaduto in recenti episodi in Spagna e Portogallo, dove si sono verificati blackout causati dal difficile equilibrio tra domanda e offerta in condizioni estreme.

Un campanello d’allarme climatico da non ignorare

L’ondata di calore prevista per la fine di maggio non è un evento isolato, ma si inserisce in un quadro di riscaldamento globale sempre più evidente e preoccupante. La crescente frequenza e intensità delle ondate di calore primaverili costituisce un segnale di allarme per governi, enti locali e cittadini.

Occorre una risposta coordinata, che vada dalla gestione delle emergenze sanitarie alla resilienza delle infrastrutture energetiche e agricole, senza dimenticare l’importanza di una corretta comunicazione e prevenzione a livello sociale.