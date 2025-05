Meteo, caldo record in Mongolia e Siberia: notti tropicali oltre i +22°C, evento climatico estremo senza precedenti

MeteoWeb

Un’ondata di caldo eccezionale sta riscrivendo la climatologia dell’Asia centrale. Tra fine maggio e inizio giugno 2025, la Siberia e la Mongolia sono state travolte da un evento meteorologico che gli esperti non esitano a definire tra i più estremi mai osservati in quelle regioni e, più in generale, nella storia recente del clima globale.

Temperature minime notturne fino a 22°C sugli altopiani, valori tipici di piena estate tropicale, sono state rilevate in zone che, per latitudine e altitudine, dovrebbero godere ancora di un clima fresco. In alcuni casi, si sono persino superati i record estivi assoluti, sia diurne che notturni.

Temperature fuori scala: battuti tutti i primati stagionali

L’anomalia termica registrata nelle ultime settimane è a dir poco sconvolgente. In diverse località della Siberia centro-meridionale, come a Ugloskoye, sono stati raggiunti i 36,6°C, mentre in Mongolia, così come in Uzbekistan, Kazakhstan e Cina nord-occidentale, si sono toccate punte di 43-45°C. Numerosi record sono stati superati di 5-10°C rispetto ai precedenti massimi storici.

22°C di minima notturna sugli altopiani mongoli

di minima notturna sugli altopiani mongoli 44,8°C in alcune province cinesi

in alcune province cinesi 43,4°C in Uzbekistan

in Uzbekistan 44°C in zone interne del Kazakhstan

Uno degli eventi più gravi mai registrati

Secondo i climatologi, questa ondata di caldo non ha precedenti né per intensità né per diffusione geografica. Si tratta di un fenomeno che rompe tutti i parametri di confronto con il passato recente, e che conferma una preoccupante accelerazione del riscaldamento globale.

L’eccezionalità non sta solo nei valori estremi raggiunti, ma nella rapidità con cui sono stati infranti i record, spesso con margini di 5-7°C, una soglia impensabile fino a pochi anni fa.

Le cause: riscaldamento globale e dinamiche atmosferiche anomale

L’evento trova spiegazione in una combinazione tra fattori locali e globali. Da un lato, configurazioni bariche molto particolari hanno creato una persistente risalita di aria calda dall’Asia centrale verso nord. Dall’altro, c’è il contesto del cambiamento climatico, che amplifica sia la probabilità che l’intensità di questi eventi.

Le simulazioni climatiche mostrano chiaramente come la frequenza delle ondate di calore in aree tradizionalmente fredde sia in aumento esponenziale dal 2000 a oggi.

Impatti ambientali: tra incendi, permafrost e sicurezza alimentare

Le conseguenze non si fanno attendere:

Rischio incendi : temperature elevate e umidità ridotta aumentano la probabilità di roghi estivi.

: temperature elevate e umidità ridotta aumentano la probabilità di roghi estivi. Agricoltura sotto stress : danni alle colture e perdita di rese produttive.

: danni alle colture e perdita di rese produttive. Permafrost in ritirata : scioglimento accelerato con effetti su ecosistemi e infrastrutture.

: scioglimento accelerato con effetti su ecosistemi e infrastrutture. Rischi sanitari: notti troppo calde causano disagio e problemi per la salute pubblica.

Il contesto globale: 2024 e 2025 tra gli anni più caldi mai registrati

L’ondata di caldo in Asia centrale si inserisce in un quadro globale sempre più preoccupante. Il biennio 2024-2025 è già stato classificato tra i più caldi di sempre, con una temperatura media globale giornaliera oltre i 17°C, un dato senza precedenti.

Un segnale allarmante dal cuore dell’Eurasia

L’ondata di caldo del 2025 in Siberia, Mongolia e regioni adiacenti è un campanello d’allarme globale. Valori estremi, incendi, minacce per la salute e trasformazioni ambientali accelerate richiamano l’attenzione sull’urgenza di una strategia climatica globale.

Il clima cambia. E lo fa molto più in fretta del previsto.