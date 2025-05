Meteo, il caldo estivo può attendere: temperature ancora sotto media in molte città

MeteoWeb

Negli ultimi giorni si è molto parlato dell’arrivo del caldo estivo in Italia, con titoli che evocano ondate di calore estreme e temperature “fuori controllo”. Ma i dati reali registrati oggi, 30 maggio 2025, raccontano una situazione più sfumata e, per certi aspetti, meno sensazionalistica di quanto si possa pensare.

I numeri parlano chiaro: in molte zone nessun caldo eccezionale

Analizzando le temperature massime odierne in alcune località chiave del nostro Paese, si nota chiaramente che non siamo di fronte a un’ondata di caldo estremo su scala nazionale.

Località Max 30 maggio 2025 Media storica maggio Scostamento Taranto 22°C 24°C -2°C Lecce 21°C 25°C -4°C Brindisi 21°C 23°C -2°C L’Aquila 21°C 22°C -1°C Campobasso 23°C 19°C +4°C Pescara 24°C 23°C +1°C Messina 24°C 24°C 0°C Trieste 24°C 22°C +2°C Rimini 24°C 22°C +2°C Venezia 23°C 23°C 0°C

Il ruolo delle correnti settentrionali

Questa differenza è spiegabile con l’attuale configurazione sinottica: le regioni centro-meridionali adriatiche risultano ancora esposte a correnti settentrionali più fresche, che hanno limitato l’ingresso dell’anticiclone nordafricano. Questo promontorio subtropicale ha invece cominciato a consolidarsi soprattutto sul Nord-Ovest e sul versante tirrenico, dove le temperature hanno raggiunto e in alcuni casi superato i 30°C.

Dunque, se in alcune aree si è avvertito un primo vero assaggio d’estate, altrove il clima è rimasto primaverile, se non addirittura fresco per il periodo.

Perché non si può parlare di “ondata di caldo”

Una vera ondata di caldo implica non solo un’anomalia termica prolungata, ma anche una persistenza di temperature elevate su larga scala geografica. Le rilevazioni del 30 maggio 2025, al contrario, mostrano:

Diversificazione regionale marcata

marcata Valori spesso inferiori ai 25°C in molte città adriatiche e meridionali

in molte città adriatiche e meridionali Temperature in linea con le medie storiche in diverse località costiere e montane

Pertanto, parlare già da ora di “caldo eccezionale” o “emergenza calore” risulta fuorviante e poco supportato da evidenze scientifiche.

Conclusione: un’Italia a due velocità termiche

Il quadro termico attuale evidenzia un’Italia divisa: da un lato l’espansione dell’anticiclone subtropicale porta le prime vere giornate estive su alcune regioni del Centro-Nord, dall’altro il Sud e le regioni adriatiche restano protette da un flusso settentrionale che mitiga il riscaldamento.

In altre parole: non c’è una vera ondata di caldo estremo in atto, ma piuttosto una fase di transizione stagionale, dove il clima si comporta ancora con tipiche oscillazioni di fine maggio.

La cautela, anche nella comunicazione, è un dovere. E i numeri, ancora una volta, aiutano a leggere la realtà senza distorsioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: