Meteo, Ciclone Shakti in rotta sull’India: fino a 2500 mm di pioggia, rischio disastro

Un nuovo evento meteo ad alto impatto sta minacciando l’India: si tratta del ciclone tropicale Shakti, sviluppatosi nel Mare Arabico e ora in graduale intensificazione. Le ultime analisi dei modelli previsionali indicano che il sistema potrebbe generare precipitazioni eccezionali fino a 2500 mm in pochi giorni, con il rischio concreto di gravi inondazioni lungo la fascia costiera occidentale, in particolare tra Maharashtra e Konkan.

Il ciclone Shakti si intensifica al largo del Konkan: impatto imminente tra Ratnagiri e Dapoli

Secondo i dati aggiornati al 24 maggio 2025, il ciclone si trova centrato nel Mare Arabico orientale, a ridosso della costa sud del Konkan, e mostra segnali di ulteriore approfondimento. Le autorità meteorologiche prevedono che nelle prossime 48 ore la tempesta si sposterà verso est, impattando il tratto compreso tra Ratnagiri e Dapoli, con possibili danni causati da venti forti, piogge torrenziali e mareggiate.

Focus regionale: gli effetti previsti in tutta l’India

Sud della Penisola Indiana

Kerala, Karnataka, Lakshadweep : piogge abbondanti e diffuse con temporali e forti raffiche di vento (fino a 50 km/h) dal 24 al 27 maggio.

: con (fino a 50 km/h) dal 24 al 27 maggio. Kerala e Mahe : piogge estreme prolungate previste dal 24 al 27 maggio.

: prolungate previste dal 24 al 27 maggio. Tamil Nadu, Puducherry, Andhra Pradesh costiero, Rayalaseema: piogge localmente intense e venti fino a 70 km/h.

India Occidentale: Maharashtra e Gujarat nel mirino

Konkan e Goa, Maharashtra : piogge intense con raffiche fino a 50 km/h, rischio alluvioni su Ghats occidentali.

: con raffiche fino a 50 km/h, rischio alluvioni su Ghats occidentali. Gujarat, Saurashtra, Kutch: piogge moderate con raffiche di vento fino a 40-50 km/h.

India Nordorientale

Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya: temporali sparsi con piogge localmente intense dal 24 al 27 maggio.

India Centrale e Orientale

Chhattisgarh, Odisha, Madhya Pradesh, Jharkhand, Vidarbha: piogge diffuse e venti fino a 70 km/h tra il 24 e il 25 maggio.

India Settentrionale

Uttarakhand, Uttar Pradesh, Rajasthan, Punjab, Himachal Pradesh : piogge sparse e temporali isolati con raffiche fino a 50 km/h.

: e con raffiche fino a 50 km/h. Uttar Pradesh orientale e Uttarakhand: rischio piogge intense tra il 24 e il 25 maggio.

Temperature: in calo al Nord, ma aumentano altrove

Il passaggio del ciclone sarà accompagnato da una diminuzione delle temperature massime nel Nord-Ovest dell’India, seguita da un graduale aumento. Nel resto del Paese, si prevede un rialzo termico, con condizioni più afose e umide, in particolare al Centro-Sud.

Rischio alluvioni reale, monitoraggio continuo necessario

La presenza del ciclone Shakti nel Mare Arabico rappresenta una minaccia concreta per milioni di persone lungo la costa occidentale dell’India. L’enorme quantità di pioggia prevista, unita alla morfologia costiera e alla vulnerabilità idraulica di molte aree urbane, rende la situazione estremamente delicata.