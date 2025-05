Meteo, impressionante Dust Devil a Santa María de Jesús, in Guatemala | VIDEO

MeteoWeb

Gli utenti dei social media hanno condiviso un video del momento esatto in cui si è formato un Dust Devil (o Diavolo di polvere) in alcuni campi a Santa María de Jesús, nel Dipartimento di Sacatepequez, in Guatemala. Nonostante la modesta entità del fenomeno naturale, gli abitanti del luogo ne sono rimasti impressionati, considerata la grande quantità di polvere che ha sollevato e che ha conferito al vortice un aspetto scuro e minaccioso. Dopo alcuni minuti, il Dust Devil è svanito senza aver rappresentato un pericolo per le persone che vivevano nelle vicinanze.

Cos’è un Dust Devil?

I Dust Devil sono tornado relativamente lenti. Solitamente sono piccoli, ma possono raggiungere un’ampiezza di oltre 10 metri e un’altezza di oltre 1km. Sono spesso osservati sui prati polverosi nei mesi estivi e occasionalmente si sviluppano anche sulle cime delle montagne. Si verificano tipicamente durante giornate molto calde, sotto particolari condizioni atmosferiche.

“Anche se un Dust Devil somiglia certamente ad un tornado, si forma in condizioni molto diverse. Un tornado solitamente si forma sotto una tempesta rotante, mentre alte temperature e cieli sereni sono il terreno fertile per i Dust Devil”, spiega Erin Wenckstern, meteorologo di Weather Network. Quando le sacche d’aria calda in superficie salgono rapidamente verso l’aria più fredda, si sviluppa un vortice verticale di aria. “Più forte è il contrasto termico tra suolo e aria, più intenso sarà il Dust Devil. Mentre l’aria entra nella corrente ascensionale dall’area circostante, polvere e persino oggetti possono essere trascinati nel vortice e diventare proiettili”, ha aggiunto. Nella maggior parte dei casi, i Dust Devil sono innocui, ma in rare occasioni possono diventare intensi e provocare feriti o danni. Quindi è meglio prestare attenzione, in quanto i loro movimenti e la loro intensità possono cambiare rapidamente. I Dust Devil possono raggiungere una durata di 3-4 minuti.