Meteo Emilia-Romagna: 8°C sopra la media, caldo fuori stagione ma piogge in arrivo

L’Emilia-Romagna ha vissuto oggi, 2 maggio 2025, una giornata dai connotati decisamente estivi, con temperature massime che in molte località hanno superato i 30 gradi, spingendosi ben oltre le medie stagionali della prima decade di maggio. Un’ondata di caldo fuori stagione, legata alla persistenza di un campo di alta pressione subtropicale, ha determinato valori termici fino a 8°C sopra la norma climatica 1991–2020.

Un’anomalia che ha riguardato l’intero territorio regionale e che conferma quanto le condizioni meteo stiano rapidamente oscillando tra estremi tipici delle mezze stagioni, spesso anticipando tratti tipici dell’estate.

Temperature record: ecco i dati città per città

Grazie ai dati forniti da Emilia Romagna Meteo, è possibile tracciare un quadro chiaro delle temperature massime registrate oggi. I valori si confrontano con le medie climatiche riferite alla prima decade di maggio (1991–2020):

Bologna : +31.3°C | Media: +22.5°C

: | Media: +22.5°C Parma : +30.7°C | Media: +22.6°C

: | Media: +22.6°C Piacenza : +30.6°C | Media: +22.4°C

: | Media: +22.4°C Ferrara : +30.1°C | Media: +22.9°C

: | Media: +22.9°C Reggio Emilia : +30.0°C | Media: +23.3°C

: | Media: +23.3°C Modena : +29.9°C | Media: +21.9°C

: | Media: +21.9°C Forlì : +29.4°C | Media: +21.9°C

: | Media: +21.9°C Ravenna : +27.4°C | Media: +22.0°C

: | Media: +22.0°C Cesena : +27.2°C | Media: +22.4°C

: | Media: +22.4°C Rimini: +24.8°C | Media: +20.2°C

Questi numeri parlano chiaro: siamo di fronte a un episodio anomalo, con punte anche di 8 gradi superiori ai riferimenti climatologici. Si tratta di valori che, in condizioni normali, si osservano tra fine giugno e inizio luglio.

Il weekend sarà ancora caldo, ma con un cambiamento all’orizzonte

Le prossime ore continueranno a essere caratterizzate da temperature elevate, in ulteriore lieve aumento. Per la giornata di sabato, si prevedono massime comprese tra 28 e 30°C, in un contesto ancora dominato da sole prevalente e cieli poco nuvolosi, specie nelle aree di pianura e lungo la via Emilia.

Tuttavia, l’attuale stabilità atmosferica avrà vita breve. Già dalla giornata di domenica, infatti, si assisterà a un rapido cedimento dell’anticiclone, causato dall’ingresso di correnti più fresche e instabili provenienti dal Nord Europa. Questo cambio di circolazione porterà un incremento della nuvolosità e la possibilità di piogge sparse, anche a sfondo temporalesco, soprattutto sui settori centro-occidentali e appenninici.

La prossima settimana: addio all’estate anticipata

L’inizio della nuova settimana sarà segnato da un generale ridimensionamento delle temperature, che torneranno su valori più in linea con le medie del periodo. L’atmosfera si farà più dinamica e variabile, con l’alternanza tra nubi, schiarite e precipitazioni, in un contesto climatico che richiamerà una primavera più autentica, dopo giorni di evidente anomalia termica.

Cosa aspettarsi e perché è importante monitorare questi eventi

Episodi di caldo precoce come quello registrato oggi stanno diventando sempre più frequenti negli ultimi anni. La loro incidenza, oltre a generare effetti evidenti sull’agricoltura e sulla salute pubblica, è spesso il preludio a sbalzi termici repentini e instabilità atmosferica, come conferma il peggioramento atteso già da domenica.

