Meteo Emilia-Romagna: notte di tempesta in arrivo con vento a 100 km/h, mareggiate e neve in Appennino

Nelle prossime ore, l’Emilia-Romagna si prepara ad affrontare una fase meteorologica severa, caratterizzata da un improvviso peggioramento delle condizioni del tempo che coinvolgerà pianure, coste e rilievi. I modelli previsionali aggiornati evidenziano l’ingresso di un fronte freddo particolarmente attivo, in grado di innescare raffiche di vento molto forti, piogge intense e un drastico calo dello zero termico.

Venti di burrasca anche in pianura: occhio alle raffiche da nord-est

A partire dal tardo pomeriggio di giovedì 15 maggio, l’aria fredda in arrivo dal Nord Europa comincerà a impattare sulla regione, dando origine a un significativo rinforzo dei venti. Sulla pianura emiliana, in particolare nelle province centrali e orientali, sono attese raffiche da nord-est fino a 60–80 km/h, con possibili punte superiori nei tratti esposti.

Le precipitazioni, pur non estese in termini temporali, potranno assumere carattere intenso e localizzato, specialmente nel Modenese e nelle aree comprese tra Bologna, Ferrara e Ravenna. Fenomeni brevi ma violenti, che in contesti già saturi d’acqua potrebbero generare disagi e allagamenti localizzati.

Costa Adriatica e basso Ferrarese: emergenza vento e mareggiate

Particolare attenzione va rivolta alla fascia costiera, dove l’impatto del vento sarà ancora più marcato. Tra la serata e le prime ore della notte, le raffiche di grecale potranno superare i 100 km/h, soprattutto lungo il litorale ravennate e il basso Ferrarese.

Questa ventilazione sostenuta, unita a un mare in rapido ingrossamento, favorirà mareggiate significative con possibili ingressioni marine nelle zone sabbiose più fragili. Le strutture balneari, i porti turistici e gli ormeggi saranno esposti al rischio di danni. Per chi opera nel settore marittimo o costiero, sarà fondamentale monitorare costantemente l’evoluzione del quadro meteorologico.

Appennino Emiliano: calo termico repentino e ritorno della neve in quota

Anche l’Appennino sarà protagonista del peggioramento, soprattutto sul crinale e nei pressi del Monte Cimone. L’ingresso dell’aria fredda comporterà un repentino abbassamento dello zero termico, che potrà scendere fino a 1800 metri nel corso della notte.

Sopra i 1700–1800 metri, si attende la possibile comparsa di neve o graupel, il cosiddetto “neve tonda”, particolarmente insidiosa per chi affronta sentieri o pendii. Il vento sarà forte anche in quota, con raffiche intense lungo i versanti emiliani, condizioni che potrebbero creare criticità per escursionisti, allevatori o per chi si trova in alta montagna.

Temperature in picchiata: attenzione alle minime nei giorni successivi

I meteogrammi confermano il trend al ribasso delle temperature, non solo in quota ma anche nei fondovalle e sulle pianure. Nelle giornate successive, le minime notturne potranno avvicinarsi ai valori tipici di inizio primavera, soprattutto nelle zone interne lontane dal mare.

Questo improvviso raffreddamento, dopo giornate relativamente miti, rappresenta un fattore di rischio per l’agricoltura, in particolare per colture sensibili ai ritorni di freddo, e potrà influenzare anche la salute delle persone più fragili, soprattutto se non adeguatamente preparate al cambio termico.

Un passaggio perturbato da seguire con massima attenzione

La configurazione attesa nelle prossime ore rappresenta un classico esempio di maltempo rapido ma potenzialmente dannoso, favorito da una circolazione atmosferica bloccata e dal contrasto tra masse d’aria molto differenti. In Emilia-Romagna, la sinergia tra vento, pioggia, mare agitato e calo termico disegnerà una notte critica dal punto di vista meteo.

Chi lavora all’aperto, in mare o in agricoltura è invitato a prestare la massima attenzione e a tenersi aggiornato tramite le fonti ufficiali. Anche chi si trova in viaggio o in zone esposte dovrà considerare possibili disagi legati alla viabilità, alla visibilità e al rischio di caduta alberi o oggetti.

