Meteo, Estate 2025, sarà la più calda? Previsioni ECMWF, UKMO e CANSIPS a confronto

L’estate 2025 si preannuncia tutt’altro che monotona. Dopo una primavera contraddistinta da anomalie bariche persistenti, i modelli climatici a medio-lungo termine indicano una stagione estiva dinamica e a tratti estrema, con una possibile escalation di ondate di calore e fenomeni meteorologici severi nella seconda parte della stagione.

Primavera 2025: caldo e stabilità al Nord, piogge al Sud-Ovest

La primavera meteorologica ha visto la presenza di un robusto campo di alta pressione sull’Europa nord-occidentale, che ha deviato le perturbazioni verso sud e nord-est. Questo ha generato una netta distribuzione disomogenea delle precipitazioni: da un lato, condizioni più secche del normale su Regno Unito, Germania e Francia; dall’altro, piogge superiori alla media su Penisola Iberica e Balcani orientali.

Le temperature primaverili sono risultate superiori alla norma su gran parte del continente, ad eccezione delle aree più soggette a nuvolosità e instabilità ciclonica.

Transizione maggio-giugno: possibile instabilità con temporali diffusi

La terza decade di maggio potrebbe segnare una fase transitoria più instabile, favorita dalla discesa di un’anomalia di bassa pressione sul continente. Questo dovrebbe riportare piogge localmente intense e un temporaneo abbassamento delle temperature, specie su Europa centrale, settentrionale e orientale.

Le aree sotto l’influenza anticiclonica, invece, come il Sud-Ovest e l’Estremo Sud-Est, potrebbero restare ancora più secche e stabili, alimentando un graduale aumento delle anomalie termiche positive.

Giugno 2025: tra instabilità al Nord e caldo crescente al Sud

Le proiezioni per il mese di giugno indicano un’evoluzione interessante: una zona di alta pressione sull’Atlantico settentrionale potrebbe estendersi verso nord-ovest Europa, mentre una bassa pressione sull’Europa nord-orientale spingerebbe correnti più fresche verso il centro del continente.

Temperature: prossime o leggermente sotto media su parte dell’ Europa centrale , mentre il Mediterraneo e l’ Europa meridionale inizieranno a riscaldarsi in modo più marcato.

prossime o leggermente sotto media su parte dell’ , mentre il e l’ inizieranno a riscaldarsi in modo più marcato. Precipitazioni: tendenzialmente scarse sull’Europa occidentale e meridionale, più abbondanti su Regno Unito, Irlanda, Nord Europa e Baltico.

Estate 2025: cosa prevedono i modelli stagionali ECMWF, UKMO e CANSIPS

ECMWF: caldo dominante e rischio siccità al centro Europa

Il modello ECMWF prevede per luglio-settembre:

Alta pressione dominante su centro Europa e Regno Unito .

su e . Temperature superiori alla norma su gran parte del continente, con anomalie più marcate su Francia , Germania , Paesi Bassi , Polonia e Balcani .

su gran parte del continente, con anomalie più marcate su , , , e . Precipitazioni inferiori alla media, con rischio siccità e ondate di calore.

UKMO: agosto movimentato al Nord-Ovest, caldo altrove

Il modello UKMO mostra per agosto:

Bassa pressione tra Atlantico e Scandinavia , con instabilità su nord e centro Europa .

, con su . Temperature sopra media su Europa centrale e settentrionale .

su e . Piogge più frequenti su Regno Unito e Nord Europa, più asciutto a sud.

CANSIPS: estate molto calda al Nord, piogge possibili al Sud

Il modello CANSIPS prevede:

Alta pressione su Nord e Centro Europa , con temperature sopra media .

, con . Piogge inferiori alla norma al Nord, ma aumento delle precipitazioni su Mediterraneo centrale e Sud Europa.

Sintesi: un’estate 2025 a due velocità

Inizio estate: più instabile e piovoso, specie al Nord.

più instabile e piovoso, specie al Nord. Metà e fine estate: caldo diffuso , siccità e ondate di calore persistenti su Europa centrale e occidentale .

, e persistenti su e . Nord Europa: più esposto a piogge e disturbi , ma con temperature sopra media .

più esposto a e , ma con . Sud Europa: generalmente più stabile e secco, salvo instabilità nel Mediterraneo centrale.

Estate 2025, tra ondate di calore e nuove sfide climatiche

Le previsioni stagionali per l’estate 2025 delineano un quadro che potrebbe essere il preludio a una stagione estrema per diverse aree europee. Se le anomalie termiche previste si confermeranno, l’Europa centrale e occidentale potrebbe affrontare periodi prolungati di caldo intenso e condizioni favorevoli alla siccità.

Il bilancio idrico rischia di essere negativo in molte regioni. Sarà fondamentale un monitoraggio continuo per anticipare e gestire gli impatti potenziali. L’estate 2025 si prospetta come una sfida climatica importante per l’Europa intera.