Meteo estremo: neve a Livigno, torna il crudo inverno sulle Alpi

Mattinata di forti disagi in Lombardia, dove una perturbazione in discesa dal Nord Europa ha riportato condizioni invernali sui rilievi e piogge intense sulle aree di pianura. Una dinamica atmosferica che sta avendo conseguenze importanti, sia a livello meteorologico che sulla viabilità urbana.

Neve fuori stagione sulle Alpi lombarde: Livigno si risveglia imbiancata

L’aria fredda proveniente dalle alte latitudini europee ha causato un repentino calo delle temperature in quota, facendo scendere il limite delle nevicate fin verso i 1800 metri di altitudine. Una condizione anomala per fine maggio, che ha riportato l’inverno sulle vette alpine. A Livigno, i primi fiocchi di neve bagnata hanno cominciato a cadere all’alba, depositandosi rapidamente su prati, tetti e strade del centro, regalando un paesaggio insolito per il periodo.

Il fenomeno si inserisce in un contesto sinottico caratterizzato dall’interazione tra aria fredda settentrionale e umide correnti sud-occidentali, che stanno alimentando il fronte perturbato attivo su buona parte del Nord Italia.

Milano sotto l’acqua: oltre 60 mm di pioggia e traffico in tilt

Se le montagne piangono neve, la pianura lombarda è invece flagellata dalla pioggia. A Milano, fin dalle prime ore del mattino, una pioggia battente e continua ha accompagnato il risveglio dei cittadini. Secondo i dati delle centraline meteorologiche, gli accumuli pluviometrici hanno già superato i 60 millimetri, un quantitativo notevole in poche ore, sufficiente a mandare in sofferenza il sistema viario cittadino.

Traffico bloccato, rallentamenti diffusi e disagi per i pendolari: sono queste le principali conseguenze riscontrate nel corso della mattinata. Le arterie principali che collegano la periferia al centro città risultano fortemente congestionate, così come molte strade secondarie, dove non si escludono localizzati allagamenti e problemi alla circolazione.

Maltempo persistente: cosa aspettarsi nelle prossime ore

Le proiezioni modellistiche indicano che la fase più intensa del maltempo potrebbe protrarsi ancora per diverse ore, con nuove precipitazioni attese nel pomeriggio e in serata. Le temperature inferiori alla media del periodo continueranno a favorire nuove nevicate in quota, mentre in pianura resta elevato il rischio di nubifragi e criticità idrauliche nei punti più sensibili del reticolo urbano.

Un maggio anomalo: la primavera fatica a decollare

Questo ennesimo episodio di maltempo conferma una tendenza ormai consolidata per la primavera 2025, dominata da instabilità, incursioni fredde e frequenti piogge.

