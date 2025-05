Meteo Europa, cosa sta succedendo: Spagna e Italia allagate, Nord a secco

MeteoWeb

Il mese di maggio 2025 ha rappresentato una svolta meteorologica inaspettata per l’Europa. A dominare la scena è stata una configurazione barica anomala, caratterizzata dalla persistenza di un blocco anticiclonico tra le Isole Britanniche e la Groenlandia, in grado di deviare la normale traiettoria delle perturbazioni atlantiche. Il risultato? Un’Europa divisa, tra un Nord insolitamente secco e un Sud funestato da piogge convettive e instabilità diffusa.

Blocco atmosferico sull’Atlantico: una dinamica ostinata

Per settimane, e in parte già dai mesi precedenti, l’Atlantico orientale è rimasto sotto il controllo di anticicloni di blocco posizionati stabilmente tra l’Islanda meridionale e le Isole Britanniche. Questo assetto ha alterato il classico flusso ovest-est delle perturbazioni, costringendole a percorsi alternativi verso nord oppure a scivolare più a sud del consueto. Spagna, Algeria e Mediterraneo occidentale sono stati tra i bersagli principali di questa deviazione.

Maggio più instabile che tempestoso: la svolta convettiva

Con l’ingresso della seconda metà primaverile, la situazione ha mostrato alcune variazioni. Le depressioni atlantiche non sono scomparse, ma hanno perso vigore rispetto ai mesi invernali. I principali centri meteorologici europei non hanno più classificato i sistemi in arrivo come “tempeste di forte impatto”, ma ciò non ha significato un tempo stabile.

L’aumento dell’irraggiamento solare e la presenza di aria fredda in quota hanno creato le condizioni ideali per una vivace instabilità diurna. Così, invece delle classiche perturbazioni organizzate, maggio ha visto un’escalation di temporali pomeridiani, spesso intensi ma localizzati, con episodi di grandine, raffiche di vento improvvise e fulmini in abbondanza.

Gli effetti concreti del pattern atmosferico

Temporali, grandine e piogge irregolari

Le piogge di maggio 2025 si sono presentate in modo discontinuo e imprevedibile. Invece di apportare rifornimenti idrici utili e distribuiti, i fenomeni convettivi hanno generato rovesci brevi ma intensi, capaci di causare grandinate distruttive e persino trombe d’aria o marine.

Queste piogge localizzate si sono dimostrate inefficaci per i bacini idrici e in certi casi anche dannose per l’agricoltura.

Sud Europa sotto l’acqua, Nord Europa più secco

Un altro aspetto sorprendente è stata la redistribuzione delle precipitazioni. Zone come il Regno Unito, la Scandinavia e la Germania settentrionale hanno registrato anomalie secche, mentre Italia, Spagna e Balcani hanno ricevuto piogge abbondanti. Anche il Nord Africa, in particolare l’Algeria, è stato coinvolto da maltempo mediterraneo.

Temperature altalenanti e sotto media in molte aree

Le anomalie negative hanno interessato gran parte d’Europa. Dove ha piovuto di più, le temperature massime sono rimaste sotto media, penalizzate da nuvolosità e scarsa insolazione. Tuttavia, non sono mancati momenti di schiarite e riscaldamento diurno al Nord Italia e sull’arco alpino, con picchi localizzati sopra la media.

Le cause del blocco e le sue implicazioni climatiche

L’origine di questa persistenza anomala è da ricercare nella disposizione delle alte pressioni tra Scandinavia e Groenlandia, che ha bloccato il transito delle perturbazioni atlantiche. Una configurazione tipica dell’inverno, ma che si è estesa anche alla primavera.

Secondo l’ECMWF, i blocchi atmosferici stanno diventando più frequenti e duraturi, con effetti a catena su piogge e temperature nel continente europeo.

Italia nel mezzo: instabilità diffusa, clima fresco e piogge convettive

L’Italia è rimasta ai margini dell’alta pressione, esposta a correnti instabili che hanno favorito piogge irregolari, temporali pomeridiani e un clima spesso sotto media, specie al Centro-Nord. Al Sud, si sono alternate fasi più miti ad episodi di rinfrescata e instabilità, con valori inferiori alle medie stagionali.

Conclusione: maggio 2025, il volto convettivo di una primavera anomala

Maggio 2025 verrà ricordato come un mese di transizione instabile, dominato da un blocco atmosferico che ha modificato profondamente la circolazione delle perturbazioni. Il Sud Europa è risultato più piovoso del Nord, ribaltando i normali equilibri pluviometrici.

Una configurazione che evidenzia la crescente variabilità del clima europeo, sempre più soggetto a pattern meteorologici estremi e imprevedibili.