Meteo, freddo anomalo in Romagna: +13°C a Cesena, Forlì e Ravenna in pieno giorno

MeteoWeb

Freddo anomalo in Romagna a causa dell’avanzata del fronte freddo legato al Ciclone Polare che sta portando forte maltempo sull’Italia. Alle 13:40, Cesena, Forlì e Ravenna registravano appena +13°C, mentre Parma è la città più calda della regione con +20°C. Si tratta di temperature davvero anomale per questo periodo dell’anno, di 11-12°C sotto le medie del periodo. Anche la notte è stata fredda sulle vette più alte dell’Appennino emiliano-romagnolo: sul Monte Cusna sono stati raggiunti -0,3°C, +0,7°C sul Monte Cimone a quota 2000 metri, riporta la pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.