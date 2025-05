Meteo, freddo e neve in Romania: insoliti paesaggi invernali a maggio | FOTO

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, il meteo ha preso una piega inaspettata in diverse zone montuose della Romania. Il brusco raffreddamento del clima, accompagnato dalle precipitazioni, ha portato nevicate costanti sugli altipiani, trasformando il paesaggio in un paesaggio invernale. Sulla Transfăgărășan, una delle strade alpine più spettacolari della Romania, lo strato di neve ha raggiunto i 10 centimetri. Scene invernali arrivano da Poiana Stampei, nella contea di Suceava, e dall’eremo di Cerebuc – Ceahlău, nella contea di Neamț. Lo strato di neve fresca ricopre gli abeti e le strade, ricordando più una giornata di febbraio che l’inizio di maggio, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Queste condizioni meteo sono causate dalla discesa di correnti fredde dalle latitudini artiche sugli stati orientali europei, in particolare oltre alla Romania, Polonia, Paesi Baltici, Bielorussia, Ucraina e Russia occidentale. In questi Paesi, le temperature si stanno mantenendo ampiamente inferiori alle medie, anche di 8-10°C, tanto che diverse località stanno facendo registrare valori minimi al di sotto dello zero.

A Suceava, a causa dell’asfalto bagnato, un camion per il trasporto di legname è finito in un fosso e problemi simili sono stati segnalati a Iași, dove un’auto con a bordo quattro persone si è ribaltata. Il clima freddo persiste, portando pioggia, vento e precipitazioni miste nelle zone montuose.