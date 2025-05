Meteo, freddo record e neve a maggio: il clamoroso caso del 1836

MeteoWeb

In un’epoca in cui la primavera italiana è sinonimo di fioriture e giornate miti, è difficile immaginare che possa trasformarsi improvvisamente in un gelido scenario invernale. Eppure, il 2 e 3 maggio 1836, il Centro-Nord Italia fu colpito da un’eccezionale ondata di freddo che ancora oggi resta scolpita nella memoria climatica del nostro Paese come uno degli eventi più estremi mai registrati nel mese di maggio.

Un’anomalia storica: quando la primavera si travestì da inverno

Quello che accadde in quei giorni fu qualcosa di ben diverso da un semplice colpo di coda dell’inverno. Una massa d’aria artica, di intensità straordinaria, scese sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteorologiche da pieno gennaio nel cuore della primavera. Le temperature crollarono in poche ore, e la neve fece la sua comparsa fin sulle pianure dell’Emilia, suscitando stupore e disagi in una popolazione impreparata a un simile ritorno del gelo.

Le regioni più colpite: Emilia, Liguria e il Centro Italia

Tra le aree più duramente colpite si segnalano l’Emilia e le regioni centrali. A Modena si depositarono al suolo fino a 10 cm di neve, un evento a dir poco eccezionale per il mese di maggio. A Bologna la nevicata fu più breve, ma comunque intensa, soprattutto durante le prime ore della giornata del 2 maggio.

Anche città solitamente miti come Milano e Genova vissero ore invernali: nel capoluogo lombardo la temperatura massima non superò i 7,4°C, mentre nel capoluogo ligure la colonnina di mercurio si fermò a soli 10°C, con neve a quote collinari. Nelle Marche e in Umbria si verificarono precipitazioni nevose a bassa quota, specialmente nell’entroterra pesarese, con temperature abbondantemente sotto la media stagionale.

Un evento fuori scala nella climatologia italiana

Secondo le analisi retrospettive condotte da climatologi e storici del clima, maggio 1836 è stato il mese di maggio più freddo in Italia dal 1800. L’anomalia termica calcolata rispetto ai valori medi del periodo si attesta a circa -4,1°C, un dato che da solo rende evidente la portata eccezionale dell’evento.

Ancora più significativo è il valore registrato alla quota di 850 hPa (circa 1500 metri di altitudine), un parametro cruciale per valutare l’intensità delle irruzioni fredde: le temperature a questa quota furono più basse di quanto ci si aspetterebbe persino in pieno inverno.

Impatti e conseguenze: agricoltura danneggiata e disagi diffusi

La violenza del freddo, accompagnato da vento e nevicate, ebbe effetti concreti sulla vita quotidiana dell’epoca. Le temperature minime in pianura raggiunsero valori inferiori a -5°C, con conseguenze pesantissime per l’agricoltura. I raccolti primaverili vennero compromessi in molte zone, e la popolazione, ancora legata a un’economia fortemente rurale, si trovò impreparata ad affrontare un simile repentino tracollo termico.

Non si trattò di un episodio isolato: l’anomalia si protrasse anche nei giorni successivi, rendendo l’evento ancora più straordinario per la sua persistenza. Le cronache dell’epoca parlano di freddo pungente, fuochi riaccesi nei camini, e di un clima che sembrava aver riportato indietro l’orologio stagionale di diversi mesi.

Un riferimento storico per la meteorologia moderna

L’ondata di freddo del maggio 1836 non è soltanto una curiosità storica: è un caso di studio prezioso per meteorologi e climatologi che analizzano la variabilità climatica su scala secolare. È considerata tuttora l’irruzione fredda di maggio più intensa documentata in Italia, sia per l’ampiezza geografica, sia per i valori termici raggiunti.

Oggi, in un contesto di riscaldamento globale, eventi simili appaiono sempre più rari, ma proprio per questo assumono ancora maggiore rilevanza scientifica. Rappresentano un monito e un tassello fondamentale per comprendere la complessità del clima italiano e la sua imprevedibilità.

