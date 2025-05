Meteo, giornata quasi estiva sulla riviera romagnola grazie al Garbino

MeteoWeb

Giornata quasi estiva sulla riviera romagnola grazie ai venti di Garbino. La pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo” segnala i valori più alti raggiunti sulla costa oggi: +29,1°C a Pinarella (RA), +28,9°C a Rimini, +28,9°C a Punta Marina (RA), +28,7°C a Cattolica (RN), +28,3°C a Riccione (RN). Nella giornata di domani, domenica 4 maggio, però, cambia tutto: torna il maltempo, con piogge, temporali e vento.

