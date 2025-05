Meteo estremo: grandine a maggio? È normale ma ora diventa più grande e pericolosa

MeteoWeb

Negli ultimi giorni l’Italia è stata attraversata da una serie di eventi meteorologici estremi, con temporali violenti e grandinate che hanno causato disagi e danni in diverse regioni. Come spesso accade, di fronte a questi episodi ci si chiede se tutto ciò sia normale o il frutto di un’anomalia climatica. In realtà, per comprendere quanto sta accadendo – specie nel mese di maggio – è fondamentale fare chiarezza su alcune dinamiche atmosferiche tipiche della primavera.

La grandine a maggio: un fenomeno normale (ma sottovalutato)

Contrariamente a quanto si pensa, la grandine è tutt’altro che rara nel cuore della primavera. Anzi, il mese di maggio è statisticamente tra i più favorevoli alla sua formazione. Questo perché, proprio in questo periodo, l’Europa centro-meridionale è sede di forti contrasti termici, con l’aria calda e umida che risale dalle basse latitudini e si scontra con irruzioni più fredde in quota, spesso di origine polare.

Quando una saccatura fredda affonda verso le Alpi e il Mediterraneo, come avvenuto tra il 22 e il 23 maggio, si creano le condizioni ideali per temporali intensi, associati a grandinate, rovesci localmente abbondanti e talvolta anche raffiche di vento. La presenza dei rilievi montuosi, inoltre, accentua la convezione grazie alla forzante orografica, favorendo fenomeni localizzati ma violenti, anche più intensi di quelli estivi. La differenza è che in primavera i chicchi di grandine tendono a essere più piccoli, sebbene talvolta numerosi e distribuiti su ampie aree.

Maggio non è estate: il vero clima italiano è spesso dimenticato

Siamo ormai abituati ad aspettarci temperature estive già a maggio, ma questa non è la norma. Al contrario, la primavera italiana era storicamente caratterizzata da freschezza e instabilità, con alternanza di piogge, giornate variabili e sbalzi termici. Negli ultimi decenni, però, il cambiamento climatico ha alterato questa percezione, trasformando spesso la primavera in un preludio all’estate.

Ma maggio resta un mese primaverile, e quindi è perfettamente normale che il caldo stabile non si imponga ancora in modo definitivo. Ecco perché eventi come rovesci, temporali e grandinate non devono stupire, ma essere compresi nel contesto della stagione.

Cosa sta cambiando davvero: la grandine oggi è più pericolosa

Se è vero che la grandine non è una novità per il clima italiano, c’è però un elemento che merita attenzione e preoccupazione crescente: la dimensione dei chicchi di grandine. Negli ultimi anni, numerose evidenze scientifiche indicano che, a parità di condizioni meteorologiche, i chicchi stanno diventando sempre più grandi. E dietro questo fenomeno c’è proprio l’aumento delle temperature globali.

Una atmosfera più calda è in grado di contenere più vapore acqueo, aumentando l’energia disponibile per lo sviluppo convettivo. Allo stesso modo, un Mar Mediterraneo più caldo della norma – anche solo di 2 o 3 gradi – fornisce un surplus di energia termica e umidità in grado di esasperare l’intensità dei temporali, rendendoli più esplosivi. Il risultato è una maggiore probabilità che si formino chicchi di grandine più grandi, capaci di causare danni significativi a coltivazioni, autovetture e infrastrutture.

Le leggi della fisica non mentono: più calore = più energia = più danni

Tutto questo non è frutto di allarmismi o speculazioni. Si tratta di leggi fisiche ben note alla meteorologia: un’atmosfera più calda contiene più energia potenziale, genera celle convettive più forti e, in presenza di adeguata umidità e sollevamento, produce fenomeni più violenti. Il cambiamento climatico, quindi, non ha creato la grandine, ma ne sta modificando l’intensità e la pericolosità.

Conclusioni: abituarsi al clima che cambia, ma senza perdere la memoria

La grandine in primavera non è un’anomalia, è parte integrante della climatologia italiana. Quello che sta cambiando è il contesto in cui questi fenomeni si verificano: più calore, più energia, più danni. La sfida per il futuro sarà duplice: da un lato non dimenticare la natura della nostra primavera, dall’altro adattarci ai segnali crescenti di un clima in trasformazione, che rende più severi anche i fenomeni normali.