Meteo, incredibile in Abruzzo: paesaggi innevati al risveglio, -0,7°C sul Gran Sasso

Il Gran Sasso d’Italia si è risvegliato sotto un leggero, ma sorprendente strato di neve, con temperature che al Rifugio Duca degli Abruzzi sono scese fino a -0,7°C, regalando uno scenario quasi invernale in pieno maggio. Un’anomalia termica che sta accompagnando l’Abruzzo da diverse giornate, tra piogge, temporali e anche grandinate lungo la fascia adriatica.

Meteo instabile ma in miglioramento: ecco cosa ci attende

La fase di maltempo che ha interessato l’Abruzzo nelle ultime 48 ore ha avuto effetti marcati soprattutto sul settore orientale della regione, dove si sono verificati temporali intensi, spesso associati a grandine e colpi di vento. Anche le aree interne montane, come il massiccio del Gran Sasso, hanno risentito dell’instabilità con precipitazioni nevose in quota, un fenomeno raro ma non impossibile per il periodo.

Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche si manterranno ancora incerte, soprattutto sui rilievi: sono attese residue nevicate deboli o locali nelle zone più alte, mentre le temperature continueranno a rimanere sotto le medie stagionali.

Tuttavia, un cambiamento di scenario è alle porte.

L’anticiclone delle Azzorre torna a farsi sentire

A partire da domenica 25 maggio, l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre segnerà una svolta: si prevede infatti una graduale stabilizzazione del tempo, con cieli più sereni e un aumento delle temperature, specialmente nei valori massimi, che torneranno in linea con le medie del periodo.

Ma attenzione: non tutta l’Italia sarà al riparo da nuovi episodi instabili. Un corridoio di aria umida di origine oceanica continuerà a scorrere lungo l’asse Adriatico-Balcani, mantenendo attiva una debole instabilità pomeridiana tra martedì e mercoledì della prossima settimana, con possibilità di temporali localizzati soprattutto nelle aree interne montane.

Focus Abruzzo: dove colpiranno i temporali e quando tornerà il sole

Per oggi, sabato 24 maggio, sarà una giornata a due facce: nelle ore centrali e pomeridiane si potranno sviluppare temporali tra Lazio e Abruzzo, in particolare sulla Marsica e nelle zone montane del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Tuttavia, dal tardo pomeriggio è atteso un progressivo miglioramento, con ampie schiarite che si faranno strada prima sul Teramano e sull’alto Aquilano, estendendosi poi al resto della regione entro sera.

La giornata di domenica si preannuncia ben diversa: stabile, in prevalenza soleggiata, ideale per le attività all’aria aperta e per una gita in montagna. Si potranno formare modesti annuvolamenti cumuliformi diurni, ma senza fenomeni associati. Le temperature saranno in rialzo, rientrando finalmente nei valori tipici di fine maggio.

Maggio ancora capriccioso, ma l’estate bussa alle porte

L’Abruzzo sta vivendo un mese di maggio dalle mille sfaccettature, tra colpi di coda dell’inverno e segnali d’estate. Il ritorno dell’alta pressione rappresenta un primo passo verso una maggiore stabilità, anche se non mancheranno ancora occasioni per nuovi rovesci temporaleschi. L’evoluzione atmosferica resta dinamica, ma il ritorno del sole è ormai imminente.

