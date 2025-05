Meteo, l’India sviluppa un nuovo modello di previsioni contro le alluvioni

MeteoWeb

Per affrontare le alluvioni e aiutare il comparto agricolo, l’India ha messo in campo un nuovo modello meteorologico che dovrebbe garantire una risoluzione di circa 6 chilometri, raddoppiando il livello di dettaglio dei modelli utilizzati precedentemente. Ciò significa che potrà concentrarsi su aree geografiche più piccole e fornire previsioni più localizzate, aiutando gli agricoltori a personalizzare le loro decisioni e consentendo una migliore preparazione alle inondazioni in vista di eventi di pioggia estremi. Questo secondo quanto riportato da Bloomberg.

“Ci concentreremo su tutti i parametri meteorologici, con la pioggia come fattore chiave“, ha dichiarato ai giornalisti Mrutyunjay Mohapatra, direttore generale del Dipartimento Meteorologico Indiano (IMD), dopo il lancio del nuovo modello, denominato Bharat Forecast System. Mrutyunjay Mohapatra ha aggiunto che il modello migliorerà la precisione, supporterà in modo significativo gli agricoltori e migliorerà la sicurezza pubblica.

Prevedere le precipitazioni ai tropici

Nonostante i notevoli progressi compiuti nel corso dei decenni, è ancora difficile prevedere con precisione le precipitazioni ai tropici rispetto alle aree più lontane dall’equatore. Questo è dovuto in gran parte al fatto che le precipitazioni ai tropici sono determinate da modelli meteorologici più piccoli e difficili da individuare, a differenza di modelli su larga scala in regioni come il Nord America e l’Europa.

Due modelli che analizzano l’atmosfera sono considerati il gold standard delle previsioni meteorologiche: il Global Forecast System degli Stati Uniti e l’Integrated Forecast System di un organismo intergovernativo europeo. Molti Paesi, tra cui l’India, utilizzano i dati di questi modelli per adattarli alle proprie regioni.

Il nuovo modello indiano

La nuova piattaforma dell’IMD è stata sviluppata dagli scienziati dell’Indian Institute of Tropical Meteorology. Hanno utilizzato la versione personalizzata del GFS del Paese, perfezionandola con una nuova struttura a griglia che divide il globo in triangoli. Questo approccio consente di effettuare previsioni localizzate per aree delle dimensioni approssimative di un gruppo di villaggi indiani.

I meteorologi di tutto il mondo stanno lavorando per rendere le loro previsioni più accurate e dettagliate. Tuttavia, gli eventi meteorologici estremi localizzati hanno portato alla richiesta di modelli con una risoluzione più precisa, ha affermato il Ministro delle Scienze della Terra, Jitendra Singh, durante un briefing. Ad esempio, conoscere la posizione e l’ora precise di forti piogge può migliorare la preparazione e la risposta alle catastrofi, salvando vite umane e denaro.

Secondo il Ministero delle Scienze della Terra, il Paese ha investito quasi 9 miliardi di rupie (circa 93 milioni di euro) in un nuovo supercomputer per alimentare la ricerca meteorologica e climatologica e punta a più che raddoppiare le dimensioni della sua rete radar meteorologica in due anni per alimentare il modello con dati aggiuntivi.