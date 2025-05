Meteo, Italia tra freddo e grandinate: maggio sorprende con un’ondata artica

MeteoWeb

Dopo un inizio di mese insolitamente caldo, l’Europa si prepara a una svolta radicale nel tempo: in arrivo irruzioni artiche con calo termico, temporali e persino nevicate tardive. Ecco cosa ci attende.

Maggio è storicamente un mese di transizione verso la stagione estiva, ma il 2025 sembra voler riscrivere le regole del clima sul vecchio continente. Le ultime analisi dei centro europeo ECMWF tracciano uno scenario sorprendente: una persistente circolazione fredda di origine artica si sta espandendo verso Europa centro-occidentale e bacino del Mediterraneo, Italia compresa.

Un cambio netto nei modelli atmosferici

Dopo una breve fase iniziale calda di matrice africana, l’assetto barico sull’Atlantico sta cambiando rapidamente. L’alta pressione si ritira verso ovest, lasciando spazio a una serie di afflussi di aria fredda provenienti dalle latitudini artiche. Questi afflussi sono resi possibili da una configurazione EA negativa, che induce una marcata ondulazione delle correnti in quota.

Anomalie termiche eccezionali: fino a -10°C rispetto alla norma

Le mappe delle anomalie a 850 hPa mostrano valori eccezionali: tra Germania, Austria, Svizzera e Nord Italia, le temperature potrebbero essere anche di 8-10°C sotto la media. In pieno maggio, ciò significa valori notturni prossimi allo zero o negativi in alcune aree interne e montane.

Gli effetti attesi: calo termico, temporali intensi e nevicate fuori stagione

L’impatto di questa circolazione fredda si farà sentire in diversi modi:

Calo delle temperature : massime sotto i 15°C in molte località italiane.

: massime sotto i in molte località italiane. Gelate notturne : rischio concreto nelle zone interne e in collina, specie al Centro-Nord.

: rischio concreto nelle zone interne e in collina, specie al Centro-Nord. Temporali intensi : accompagnati da grandinate e nubifragi , in particolare al Nord Italia e nelle aree prealpine.

: accompagnati da e , in particolare al Nord Italia e nelle aree prealpine. Nevicate tardive: fino a quote collinari, specialmente su Alpi centro-orientali e Appennino settentrionale.

Ripetizione del pattern: ondate fredde a intermittenza

I modelli prevedono dinamiche reiterate per gran parte del mese, con brevi rimonte anticicloniche alternate a nuove irruzioni artiche. Questo scenario rende la primavera 2025 altamente instabile e con caratteristiche invernali in alcune zone.

Ma com’è possibile tutto questo in un clima che si sta scaldando?

Il riscaldamento globale non esclude episodi freddi. Al contrario, l’alterazione della circolazione polare causata dal rapido riscaldamento dell’Artico può portare a un vortice polare instabile, con frequenti discese fredde verso sud. Come spiegato da Copernicus Climate Change Service e pubblicazioni come Nature Climate Change, si tratta di un fenomeno sempre più documentato.

“Gli estremi meteorologici in aumento sono una diretta conseguenza del climate change, e includono non solo ondate di calore ma anche eventi freddi eccezionali, resi più frequenti dalla crescente instabilità del sistema climatico.”

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane?

Maggio 2025 si prospetta come uno dei mesi primaverili più anomali e dinamici degli ultimi anni. Il mix di temperature sottomedia, instabilità atmosferica e fenomeni intensi avrà impatti significativi su agricoltura, infrastrutture e vita quotidiana.

