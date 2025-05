Meteo Lazio: piogge, temporali e calo termico in arrivo per tutto maggio

MeteoWeb

Dopo un avvio di maggio che ha fatto registrare condizioni meteo quasi estive, il Lazio si trova ora al centro di un cambiamento radicale del tempo. L’illusione del caldo anticipato è infatti già stata spazzata via da una nuova circolazione ciclonica in arrivo dall’Atlantico, che sta investendo il Mediterraneo occidentale e portando con sé una lunga fase di instabilità atmosferica.

Una depressione, in movimento tra la Spagna e l’Italia, ha già iniziato a far sentire i propri effetti, determinando un progressivo aumento della copertura nuvolosa sulla nostra regione. In queste ore si stanno sviluppando fenomeni temporaleschi anche intensi, che hanno già interessato il territorio del Lazio nel corso della notte, con precipitazioni sparse e temporali localizzati. La giornata odierna vedrà una recrudescenza dei fenomeni soprattutto tra il pomeriggio e la sera, quando sono attesi nuovi rovesci che potranno colpire a macchia di leopardo diverse zone, in particolare quelle interne e collinari.

Il peggioramento non sarà limitato a un singolo episodio: i modelli previsionali indicano infatti che la regione sarà coinvolta da una prolungata fase instabile, con ulteriori piogge e temporali nei prossimi giorni. Le precipitazioni, seppur distribuite in modo irregolare, potranno risultare localmente abbondanti, con il rischio di fenomeni intensi accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Le aree più esposte potranno anche fare i conti con temporali a carattere di nubifragio, come spesso accade quando l’aria più fredda in quota interagisce con quella più calda e umida al suolo.

Contestualmente, le temperature andranno incontro a un graduale calo, ponendo fine alla parentesi calda che aveva caratterizzato la fine di aprile e i primi giorni di maggio. Si tornerà su valori più consoni al periodo primaverile, con massime più contenute e minime in lieve flessione, soprattutto nelle zone interne.

Secondo le ultime analisi, la circolazione depressionaria responsabile di questa instabilità non tenderà a risolversi nel breve termine. L’aria fredda in quota continuerà a favorire la formazione di celle temporalesche, determinando una spiccata variabilità che accompagnerà il Lazio per diversi giorni ancora. Il quadro generale, infatti, mostra segnali di persistenza: la tendenza è quella di una situazione meteo dinamica, in cui a brevi fasi asciutte si alterneranno nuove occasioni per piogge e temporali.

Non si esclude quindi che questa fase instabile possa accompagnarci per buona parte del mese di maggio, interrompendo in modo netto l’ascesa stagionale verso l’estate e riportando la primavera a una configurazione più classica, con giornate incerte e frequenti episodi di maltempo.

