Meteo Lazio, torna la pioggia: attesi temporali e crollo termico

Il mese di maggio continua a mostrare il suo volto più dinamico e imprevedibile, e la penultima settimana non farà eccezione. Dopo un inizio relativamente tranquillo, il tempo sul Lazio è destinato a peggiorare con l’arrivo di una nuova goccia fredda in discesa dal nord Europa, in grado di riportare instabilità, temporali e un sensibile calo delle temperature.

Dopo un avvio stabile, tornano i temporali pomeridiani

Le prime giornate della settimana saranno caratterizzate da una situazione atmosferica discreta, con cieli parzialmente nuvolosi e spazi soleggiati, soprattutto nelle ore mattutine. Tuttavia, questa apparente stabilità è destinata a durare poco.

Tra martedì 21 e mercoledì 22 maggio, l’arrivo di una depressione fredda in quota dal nord Europa favorirà una nuova fase di maltempo su parte dell’Italia centro-settentrionale, coinvolgendo anche il Lazio. I temporali saranno più probabili nelle ore centrali del giorno e nel pomeriggio, specialmente nelle aree interne e collinari, ma non si escludono sconfinamenti verso le pianure e le coste.

Instabilità in intensificazione tra giovedì e venerdì: occhio al calo termico

Il peggioramento troverà il suo apice tra giovedì 23 e venerdì 24 maggio, quando è atteso un più marcato afflusso di aria fresca in quota. Questo determinerà un calo generalizzato delle temperature, con valori massimi in flessione di diversi gradi, in particolare nelle zone interne del Lazio.

Nel contempo, aumenterà anche il rischio di rovesci sparsi e temporali localmente intensi, in grado di assumere, in alcuni casi, carattere di nubifragio. Si tratterà di fenomeni distribuiti a macchia di leopardo, ma potenzialmente significativi a livello locale.

Weekend sotto osservazione: nuovo impulso perturbato in vista?

La tendenza per il fine settimana rimane ancora incerta, ma i modelli previsionali lasciano intravedere la possibilità di un ulteriore impulso instabile in arrivo tra venerdì sera e sabato 25 maggio, con nuove piogge e instabilità pomeridiana.

Al momento, non si intravedono rimonte anticicloniche durature: l’alta pressione resta defilata sul settore atlantico e non sembra intenzionata a proteggere in modo stabile il bacino centrale del Mediterraneo. Questo significa che la variabilità continuerà a dominare lo scenario meteorologico, con un clima più simile alla primavera che all’imminente estate.

Conclusione: il Lazio alle prese con la primavera più autentica

In sintesi, il Lazio si prepara a vivere una settimana all’insegna di quella che possiamo definire una primavera autentica, fatta di contrasti, alternanza di sole e rovesci, e una continua altalena delle temperature. Il tutto senza alcuna garanzia di stabilità a lungo termine.

Per ora, ombrelli a portata di mano, attenzione alle previsioni locali e sguardo puntato al cielo: la variabilità sarà la vera protagonista dei prossimi giorni.

