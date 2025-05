Meteo, Maggio 2025: niente caldo in arrivo, clima più fresco della norma

MeteoWeb

Contrariamente a quanto accaduto in molte primavere recenti, il mese di maggio 2025 non sembra voler anticipare l’estate. Le analisi dei principali modelli meteorologici indicano chiaramente che, almeno fino al 20 del mese, non sono previste ondate di caldo anomalo, e anzi il clima si manterrà generalmente più fresco della norma, soprattutto sul versante adriatico e al Sud. Una notizia che farà tirare un sospiro di sollievo a molti, specialmente dopo gli anni in cui maggio ha assunto caratteristiche estive, con massime superiori ai 30°C già nella prima metà del mese.

Meteo Italia: nessuna ondata di calore in vista

Secondo gli ultimi aggiornamenti, le temperature resteranno in linea con le medie stagionali, o addirittura leggermente al di sotto, su buona parte del territorio nazionale. Uniche eccezioni riguardano il Nord Italia, dove tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio si registrerà un temporaneo rialzo termico, senza comunque sfiorare valori da allerta.

Nel frattempo, una depressione in discesa dal Nord Europa – attesa tra venerdì e sabato – potrebbe contribuire a un nuovo raffreddamento dell’aria lungo le regioni adriatiche e meridionali, riportando i valori massimi anche al di sotto della norma.

Tutto lascia pensare, insomma, che il tempo si manterrà gradevole, variabile, ma privo di eccessi termici, con condizioni generalmente più adatte alla primavera che non all’estate anticipata.

Maggio e il cambiamento climatico: un mese sempre più instabile

Per comprendere meglio il contesto attuale, è utile guardare all’evoluzione del mese di maggio negli ultimi decenni. Se un tempo era sinonimo di clima mite e stabile, oggi appare sempre più come un mese di transizione incerta, caratterizzato da forti contrasti termici e frequenti anomalie.

Trend e dati storici più rilevanti:

Mesi di maggio eccezionalmente caldi , come quello del 2018 e soprattutto del 2022 , si sono alternati ad annate molto fredde e piovose , come nel 2019 .

, come quello del e soprattutto del , si sono alternati ad annate , come nel . Tra il 2013 e il 2023 , l’Italia ha sperimentato ondate di calore anomalo , alternate a piogge torrenziali e forti instabilità.

, l’Italia ha sperimentato , alternate a e forti instabilità. Le temperature medie di maggio sono aumentate, e le giornate sopra i 30°C sono molto più frequenti rispetto agli anni ‘80 e ‘90.

Nonostante ciò, va ricordato che estremi termici non sono una novità assoluta. Anche nel passato recente si sono verificati episodi intensi di caldo o freddo, ma è la frequenza e la persistenza di questi fenomeni a essere cambiata, in linea con i trend legati al riscaldamento globale.

Perché oggi maggio è più imprevedibile che mai

Oggi maggio è diventato un mese difficile da definire in termini meteorologici. Può mostrare un volto quasi estivo in alcuni anni, e tornare a un clima tardo-invernale in altri. Quello che sembra emergere con forza è una maggiore instabilità generale:

L’ alternanza tra fasi calde e fredde è più rapida e marcata.

è più rapida e marcata. I contrasti termici innescano con facilità fenomeni intensi .

innescano con facilità . L’imprevedibilità delle condizioni atmosferiche è aumentata sensibilmente rispetto al passato.

Questa tendenza è coerente con gli scenari delineati dalla comunità scientifica: il cambiamento climatico non significa solo “più caldo”, ma anche una maggiore variabilità climatica su scala mensile e stagionale.

Maggio 2025 senza eccessi, ma sotto osservazione

In sintesi, maggio 2025 si sta rivelando più fresco e instabile rispetto alla media recente, con l’assenza – almeno fino al 20 del mese – di vere e proprie ondate di calore. Un dato interessante, che conferma una tendenza già osservata in passato: maggio è oggi un terreno di scontro tra clima primaverile, impulsi invernali e primi segnali estivi.

Per chi temeva un’ennesima estate anticipata, le notizie sono rassicuranti: niente caldo opprimente per ora, ma una fase di transizione “classica” che potrebbe riservare ancora sorprese.