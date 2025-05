Meteo, minime da brividi in quota: -17°C a Capanna Margherita. Il freddo artico domina le Alpi

MeteoWeb

Nonostante il calendario segni ormai gli ultimi giorni di maggio, l’Italia continua a fare i conti con un clima tutt’altro che primaverile. Un vortice di origine artica, disceso direttamente dalle alte latitudini, ha riportato il maltempo e un sensibile crollo delle temperature su tutto il territorio nazionale, con effetti particolarmente marcati sulle regioni settentrionali e sulle Alpi.

Freddo anomalo al Nord: minime da record sulle Alpi

Nella notte appena trascorsa, alcune stazioni meteorologiche di alta quota hanno fatto registrare temperature minime eccezionali per il periodo, più simili a quelle tipiche di inizio marzo che di fine maggio. Ecco alcuni dei valori più significativi:

Capanna Margherita (Alagna Valsesia, VC – 4554 m): -17.1°C

Punta Helbronner (3462 m): -11.3°C

Plateau Rosa (Valtournenche, AO – 3488 m): -11.5°C

Punta Penia (Canazei, TN – 3343 m): -10.9°C

Punta Rocca, Marmolada (Belluno – 3265 m): -10.1°C

Questi dati testimoniano un’ondata fredda particolarmente intensa, alimentata dalla presenza di una depressione polare che, tra mercoledì e venerdì, ha coinvolto gran parte del territorio italiano con piogge, temporali e grandine.

Meteo in miglioramento, ma non è ancora finita

Nelle ultime ore, la situazione meteorologica è migliorata sensibilmente su gran parte della Penisola, grazie all’allontanamento del nocciolo più attivo del maltempo. Tuttavia, l’instabilità non è del tutto archiviata. Un ulteriore impulso perturbato, generato da una circolazione fredda presente sul Baltico, potrebbe ancora influenzare marginalmente il Nord-Ovest, in particolare il Piemonte, con isolati rovesci o temporali nella prima parte della giornata.

Prossima settimana: primi segnali di estate, ma con riserva

Lo scenario atteso per l’inizio di giugno sembra finalmente orientarsi verso un’evoluzione più stabile e asciutta, seppur con qualche riserva. I modelli previsionali indicano infatti i primi tentativi dell’anticiclone subtropicale di affacciarsi sul bacino centrale del Mediterraneo, portando un lieve aumento delle temperature e condizioni meteo generalmente più favorevoli.

Tuttavia, il cuore dell’alta pressione resterà ancorato in pieno Atlantico, mantenendo una certa vulnerabilità del nostro settore all’azione delle correnti atlantiche in discesa dal Nord Europa. Ne conseguirà una configurazione a “semi-blocco”, in cui il bel tempo potrà essere disturbato dal transito di impulsi instabili, ma comunque non duraturi.

Settimana con sole, ma instabilità fugace

Nel complesso, la prossima settimana sarà caratterizzata da un’alternanza di giornate soleggiate e brevi fasi instabili, soprattutto sulle zone alpine e appenniniche, dove non mancheranno brevi acquazzoni o temporali di calore, più probabili nelle ore centrali del giorno.

Le temperature, pur aumentando, resteranno ancora leggermente inferiori alle medie stagionali, almeno fino alla metà della settimana. Solo nella seconda parte si intravedono segnali più convinti di una stabilizzazione estiva, specie al Centro-Sud.

Un maggio che chiude con sorprese, giugno inizia cauto

L’Italia si appresta a chiudere il mese di maggio con un colpo di coda dell’inverno che ha sorpreso per intensità e durata. Le minime glaciali sulle Alpi, i temporali tardivi e la persistente instabilità hanno confermato la natura dinamica di una stagione che fatica a stabilizzarsi.

L’inizio di giugno porterà un timido ritorno alla normalità, ma senza certezze definitive: il Mediterraneo resta esposto alle incursioni nord-atlantiche, e solo un rafforzamento deciso dell’alta pressione potrà decretare l’avvio ufficiale dell’estate italiana.

