Meteo, Molise nella morsa del maltempo: violento nubifragio su Campobasso, e non è finita

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, un temporale di forte intensità ha colpito il capoluogo molisano, Campobasso, causando allagamenti diffusi e un rapido innalzamento del livello di alcuni corsi d’acqua minori. Si è trattato di un evento improvviso ma non del tutto inatteso: le condizioni atmosferiche erano infatti già predisposte a fenomeni intensi a causa del cedimento dell’alta pressione. Le immagini e le testimonianze locali parlano chiaro: strade trasformate in torrenti, difficoltà di circolazione e disagi nelle aree collinari più esposte, dove il deflusso dell’acqua piovana ha messo a dura prova i sistemi di smaltimento.

Correnti fresche e instabili: inizia una nuova fase meteorologica sul Molise

Il temporale di oggi non è un caso isolato, ma il segnale di un cambio di circolazione atmosferica destinato a proseguire nei prossimi giorni. Una nuova configurazione sinottica sta infatti favorendo l’ingresso di aria fresca e umida dai quadranti settentrionali, che troverà terreno fertile per generare instabilità pomeridiana soprattutto lungo le zone interne e montuose del Molise.

Questo flusso in quota, legato a una blanda saccatura sull’Appennino centrale, darà origine a rovesci sparsi e acquazzoni a sviluppo diurno, specie tra il Molise centro-occidentale e le aree a ridosso del Matese.

Instabilità pomeridiana: dove e quando attendersi piogge e rovesci

Il nuovo quadro meteorologico sarà caratterizzato da una variabilità dinamica, tipica delle mezze stagioni. Le giornate inizieranno spesso con cieli sereni o poco nuvolosi, ma nel corso delle ore centrali saranno possibili fenomeni convettivi a macchia di leopardo, in grado di dar luogo a brevi ma intensi acquazzoni o temporali.

Le zone più esposte saranno:

il Molise occidentale , tra Bojano e la valle del Tappino ;

, tra e la ; le alture appenniniche , in particolare il Matese molisano ;

, in particolare il ; le aree interne tra Riccia, Sepino e Trivento.

Temperature sotto media: clima fresco anche lungo le coste

In questo contesto instabile, anche le temperature subiranno una lieve flessione rispetto ai valori tipici del periodo. Le massime giornaliere difficilmente supereranno i 22-23°C, mantenendosi su valori lievemente inferiori alla media, sia nelle zone collinari che lungo i litorali.

Le coste adriatiche del Molise, da Termoli a Petacciato, pur restando in parte riparate dai fenomeni più intensi, sperimenteranno un clima ventilato e fresco, con cieli spesso nuvolosi nelle ore pomeridiane.

Prospettive per la settimana: instabilità a tratti ma con schiarite

Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, questa fase di instabilità pomeridiana intermittente dovrebbe proseguire almeno fino a giovedì, con tendenza a miglioramento nel weekend. Tuttavia, non si esclude il ritorno di nuovi impulsi perturbati all’inizio della prossima settimana.

Conclusioni: serve attenzione, soprattutto nelle aree interne

Gli eventi come quello di oggi a Campobasso dimostrano quanto possa essere rapida l’evoluzione meteorologica in queste fasi di transizione stagionale. I cittadini sono invitati a prestare attenzione agli aggiornamenti locali, soprattutto se si trovano in zone soggette a rischio idraulico o idrogeologico.

Fenomeni intensi e localizzati possono verificarsi anche in assenza di allerte ufficiali, per cui è fondamentale seguire i bollettini meteo e adottare comportamenti prudenti, in particolare durante le ore più instabili del pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.