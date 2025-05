Meteo, la NOAA prevede una stagione degli uragani atlantici 2025 superiore alla media

MeteoWeb

I meteorologi del Servizio Meteorologico Nazionale della NOAA prevedono un’attività degli uragani superiore alla media nel bacino atlantico quest’anno. Le previsioni della NOAA per la stagione degli uragani atlantici del 2025, che va dall’1 giugno al 30 novembre, prevedono una probabilità del 30% di una stagione quasi normale, una probabilità del 60% di una stagione superiore alla media e una probabilità del 10% di una stagione inferiore alla media. L’agenzia prevede un intervallo di 13-19 tempeste con nome totali (venti di almeno 61km/h). Di queste, si prevede che 6-10 diventeranno uragani (venti di 120km/h o superiori), inclusi 3-5 uragani maggiori (ossia di categoria 3, 4 o 5; con venti di 178km/h o superiori). La NOAA ha un’affidabilità del 70% in questi intervalli.

“La NOAA e il Servizio Meteorologico Nazionale stanno utilizzando i modelli meteorologici più avanzati e sistemi di tracciamento degli uragani all’avanguardia per fornire agli americani previsioni e allerte sulle tempeste in tempo reale“, ha dichiarato il Segretario al Commercio Howard Lutnick. “Con questi modelli e strumenti di previsione, non siamo mai stati così preparati per la stagione degli uragani”.

“Come abbiamo visto lo scorso anno con le significative inondazioni nell’entroterra causate dagli uragani Helene e Debby, l’impatto degli uragani può estendersi ben oltre le comunità costiere“, ha dichiarato Laura Grimm, amministratrice facente funzioni della NOAA. “La NOAA è fondamentale per la fornitura di previsioni e allerte tempestive e accurate e fornisce le competenze scientifiche necessarie per salvare vite umane e beni”.

Fattori che influenzano le previsioni della NOAA

Si prevede che la stagione sarà superiore alla norma a causa di una concomitanza di fattori, tra cui condizioni ENSO-neutrali persistenti, temperature oceaniche superiori alla media, previsioni di debole wind shear e il potenziale per una maggiore attività del monsone dell’Africa occidentale, un punto di partenza primario per gli uragani atlantici. Tutti questi elementi tendono a favorire la formazione di tempeste tropicali.

L’era di alta attività continua nel bacino atlantico, con un elevato contenuto di calore nell’oceano e una riduzione degli alisei. L’elevato contenuto di calore fornisce più energia per alimentare lo sviluppo delle tempeste, mentre i venti più deboli consentono alle tempeste di svilupparsi senza interruzioni.

Questa stagione degli uragani presenta anche il potenziale per uno spostamento verso nord del monsone dell’Africa occidentale, producendo onde tropicali che danno origine ad alcune delle tempeste atlantiche più forti e durature.

“Nei miei 30 anni al National Weather Service, non abbiamo mai avuto modelli e sistemi di allerta più avanzati per monitorare il meteo“, ha affermato Ken Graham, direttore del National Weather Service della NOAA. “Questo outlook è un invito all’azione: siate preparati. Adottate misure proattive ora per elaborare un piano e raccogliere le scorte necessarie per essere pronti prima che una tempesta minacci”.

Analisi e previsioni degli uragani migliorate in arrivo per il 2025

La NOAA migliorerà le sue comunicazioni sulle previsioni, il supporto decisionale e gli sforzi di recupero dalle tempeste in questa stagione. Tra questi:

il modello della NOAA, l’Hurricane Analysis and Forecast System, subirà un aggiornamento che dovrebbe portare a un ulteriore miglioramento del 5% delle previsioni di tracciamento e intensità, aiutando i meteorologi a fornire allerte e avvisi più accurati.

Il National Hurricane Center (NHC) e il Central Pacific Hurricane Center della NOAA saranno in grado di emettere avvisi sui cicloni tropicali fino a 72 ore prima dell’arrivo dello storm surge o dei venti di tempesta tropicale sulla terraferma, dando alle comunità più tempo per prepararsi.

Il Global Tropical Hazards Outlook del Climate Prediction Center della NOAA, che fornisce un preavviso sui potenziali rischi di cicloni tropicali, è stato esteso da due a tre settimane, per fornire ulteriore tempo per la preparazione e la risposta.

Prodotti di comunicazione migliorati per questa stagione

L’NHC offrirà prodotti di testo in spagnolo, tra cui le previsioni meteo tropicali, gli avvisi pubblici, la discussione sui cicloni tropicali, l’aggiornamento sui cicloni tropicali e i messaggi chiave.

L’NHC pubblicherà nuovamente una versione sperimentale del grafico a cono previsionale che include una rappresentazione degli avvisi e delle allerte per tempeste tropicali e uragani nell’entroterra degli Stati Uniti continentali. Novità di quest’anno, il grafico evidenzierà le aree in cui sono in vigore contemporaneamente un avviso di uragano e un avviso di tempesta tropicale.

L’NHC fornirà una mappa del rischio di correnti di risacca in presenza di almeno un sistema tropicale attivo. La mappa utilizza i dati forniti dagli uffici previsionali locali del Servizio Meteorologico Nazionale. Le onde lunghe provenienti da uragani distanti causano pericolose condizioni di risacca e correnti di risacca lungo la costa.

Strumenti innovativi per quest’anno