Meteo, notte rovente a Creta: superati i +37°C fino all’alba, evento estremo nel Mediterraneo

Un evento eccezionale ha colpito Creta nelle ultime ore: le temperature notturne, invece di calare come previsto, sono rimaste altissime per tutta la notte, con picchi straordinari oltre i 35°C in numerose località dell’isola. Un episodio anomalo che sta facendo discutere per la sua intensità e rarità.

Un caldo notturno senza precedenti: i dati parlano chiaro

La notte tra il 25 e il 26 maggio 2025 sarà ricordata come una delle più calde mai registrate sull’isola, con temperature minime che in diverse zone hanno superato ampiamente i 35°C, restando praticamente invariate fino all’alba.

Falasarna alle ore 5:00: 37,4°C

alle ore 5:00: Malia alle 8:20: 37,3°C

alle 8:20: Sisi alle 8:30: 36,8°C

alle 8:30: Voukolies alle 5:10: 36,7°C

alle 5:10: Chania alle 9:10: 36,6°C

alle 9:10: Alikianos alle 5:20: 36,3°C

Questi valori sono eccezionali per le ore notturne, considerando che anche durante le classiche ondate di calore estive nel Mediterraneo le temperature tendono a scendere sensibilmente dopo il tramonto. A Creta, invece, il caldo notturno è rimasto opprimente fino al mattino.

Cosa ha causato questa notte infuocata?

Fenomeni come questo sono spesso il risultato di particolari configurazioni atmosferiche, come i venti di caduta calda (foehn) o il richiamo di aria calda nordafricana, che impediscono il normale raffreddamento notturno. In questo caso, la presenza di venti secchi e caldi ha creato le condizioni ideali per una notte tropicale estrema.

La situazione attuale: temperature in calo, ma umidità in aumento

La situazione meteo sta lentamente tornando verso valori più tipici. Ad esempio, ad Alikianos, la temperatura è scesa a 21°C, con cielo parzialmente soleggiato e umidità al 58%. Le previsioni indicano una fase più stabile nei prossimi giorni, senza ulteriori notti così calde all’orizzonte.

Un segnale del cambiamento climatico nel Mediterraneo?

L’evento osservato a Creta è l’ennesima dimostrazione di come il clima mediterraneo stia diventando sempre più soggetto a episodi estremi. Le notti tropicali, un tempo rare, stanno diventando sempre più frequenti anche fuori stagione, con potenziali impatti su salute, agricoltura e sistemi energetici.

Una notte che fa storia a Creta

L’anomalia termica registrata nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2025 segna un nuovo record per l’isola di Creta. Con temperature notturne superiori a 37°C, si tratta di un episodio che sottolinea ancora una volta la necessità di monitorare da vicino gli effetti del cambiamento climatico anche sulle dinamiche locali.