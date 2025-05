Meteo, nuovo record di caldo per maggio negli Emirati Arabi: +51,6°C

MeteoWeb

Nuovo record di caldo per il mese di maggio negli Emirati Arabi Uniti. “La temperatura più alta registrata oggi in tutto il Paese è di +51,6°C a Sweihan (Al Ain) alle 13:45 ora locale“, ha dichiarato il Centro nazionale di meteorologia (NCM) in un post su X, superando il record di +50,4°C stabilito il giorno prima nella regione di Abu Dhabi. Si tratta della temperatura più alta mai registrata per il mese di maggio dall’inizio delle rilevazioni nel 2003.

Questo aumento di temperatura senza precedenti è attribuito all’espansione di una massa d’aria estremamente calda proveniente dal deserto del Rubʿ al-Khālī verso il sud-est della Penisola Arabica, in concomitanza con il predominio di un sistema di alta pressione nell’alta atmosfera, che ha esacerbato il fenomeno della cupola di calore sugli Emirati Arabi Uniti.