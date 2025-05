Meteo, ondata di caldo storica in Spagna: si sfioreranno i 40°C a fine maggio

MeteoWeb

Un’ondata di caldo anomalo si prepara a colpire la Spagna proprio negli ultimi giorni di maggio, con temperature che potrebbero raggiungere livelli mai registrati prima in questo mese in diverse aree del Paese. Tra le zone più sorvegliate c’è Saragozza, dove tra giovedì 29 e venerdì 30 maggio potrebbero toccarsi i 39 °C, con la concreta possibilità di battere il record assoluto di temperatura massima mensile.

Dopo una prima parte del mese segnata da temporali frequenti e aria insolitamente fredda, lo scenario meteorologico è radicalmente cambiato: il Paese si appresta a vivere un’eccezionale parentesi di stabilità e caldo precoce, più tipico di luglio che della primavera.

Il cambio di passo: dal fresco al caldo estremo in pochi giorni

Il clima instabile che ha contraddistinto le scorse settimane in Spagna, con abbondanti piogge e temperature sotto la media, ha lasciato spazio a una configurazione sinottica completamente diversa. Il getto polare ha accelerato, spingendo verso nord le perturbazioni e bloccando l’ingresso di aria fredda da latitudini più elevate.

A beneficiarne è stato l’anticiclone delle Azzorre, che ha esteso il proprio dominio su tutta la Penisola Iberica, favorendo condizioni di tempo stabile e soleggiato. L’assenza di vento e il ristagno dell’aria calda nei bassi strati stanno contribuendo all’accumulo progressivo di calore, con una dinamica che, giorno dopo giorno, porta le temperature a crescere sensibilmente.

Una massa d’aria eccezionalmente calda per la fine di maggio

Il cuore di questa ondata anomala sarà rappresentato da una massa d’aria subtropicale, che giungerà sulla Spagna già molto calda e si riscalderà ulteriormente a contatto con il suolo, grazie all’alta insolazione di questo periodo dell’anno. Secondo i dati previsionali, l’aria in quota (a circa 1500 metri) registrerà valori termici ben oltre la norma climatica per fine maggio, un chiaro segnale dell’intensità dell’evento.

Le zone più colpite dal caldo saranno la valle del Guadalquivir, l’Estremadura, la Castiglia-La Mancia, alcune aree della Regione di Murcia, della Comunità di Madrid e dell’Aragona, dove le massime potranno superare i 35 °C, con picchi intorno ai 39-40 °C nelle aree più interne.

Saragozza sotto i riflettori: rischio record di caldo per maggio

Tra le città che potrebbero segnare un nuovo primato c’è Saragozza, capoluogo dell’Aragona, già nota per i suoi estremi termici durante l’estate. Le ultime simulazioni meteo prevedono massime comprese tra 38 e 39 °C tra giovedì e venerdì, temperature che andrebbero ben oltre il record storico di 36,5 °C, registrato il 29 maggio 2001 presso l’aeroporto locale.

Anche il recente valore di 36,4 °C registrato nel maggio 2022 dalla stazione AEMET di Valdespartera potrebbe essere superato. In questo contesto, non si esclude l’attivazione di allerte per alte temperature da parte dell’AEMET, soprattutto nelle zone interne e nella valle dell’Ebro.

Le cause: blocco atmosferico e forte insolazione

A rendere possibile un tale riscaldamento anomalo sono la persistente stabilità atmosferica garantita dall’anticiclone e l’assenza di ventilazione significativa, soprattutto nei medi e bassi strati dell’atmosfera. Questo impedisce il ricambio d’aria, che tende così ad accumulare calore giorno dopo giorno.

Inoltre, l’insolazione intensa di fine maggio agisce come una vera e propria “fornace naturale”, facendo salire rapidamente i valori termici soprattutto nelle aree continentali dell’entroterra spagnolo, meno influenzate dalle brezze costiere.

Conclusioni: un caldo da piena estate in piena primavera

Quello che sta per abbattersi sulla Spagna non è un semplice episodio caldo, ma un’ondata di calore potenzialmente storica per il mese di maggio. Le condizioni attuali suggeriscono che alcuni record pluridecennali potrebbero essere riscritti, con conseguenze significative per la popolazione e per il territorio.