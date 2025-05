Meteo, perché il caldo e l’estate non iniziano? Tutta colpa dell’ITCZ

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo una primavera 2025 sorprendentemente lunga e capricciosa, molto diversa da quelle a cui ci eravamo abituati negli ultimi anni. A fare notizia non è solo la pioggia frequente o le temperature sotto la media, ma soprattutto l’assenza di un protagonista atteso e temuto: l’Anticiclone Africano. Quel colosso atmosferico responsabile delle roventi ondate di calore estivo, per ora, non si è ancora fatto vedere.

Dietro questo comportamento anomalo si cela una dinamica globale ben precisa, che coinvolge un attore spesso sottovalutato ma fondamentale per la circolazione atmosferica: la Zona di Convergenza Intertropicale, o ITCZ.

ITCZ: la chiave mancata per l’avvio dell’estate mediterranea

La Zona di Convergenza Intertropicale è una fascia di bassa pressione equatoriale dove si incontrano gli alisei provenienti da nord e sud, generando fenomeni convettivi e piogge intense. Durante la primavera e l’inizio dell’estate, questa fascia tende a risalire verso nord, innescando una serie di reazioni atmosferiche che culminano con l’espansione dell’alta pressione subtropicale verso l’Europa meridionale.

Quest’anno, però, qualcosa è andato storto. Le analisi climatiche evidenziano che l’ITCZ nel 2025 è rimasta più meridionale del normale, probabilmente a causa di anomalie nelle temperature degli oceani equatoriali e di una scarsa attività monsonica sull’Africa occidentale. Questo rallentamento ha avuto un impatto diretto sulla circolazione atmosferica, impedendo all’Anticiclone Africano di conquistare il Mediterraneo.

Maggio fresco e instabile: gli effetti sul meteo in Italia

L’assenza dell’Anticiclone si traduce, concretamente, in una serie di condizioni meteorologiche tipiche di una primavera ancora in pieno corso:

Temperature inferiori alla media , soprattutto al Nord Italia e nelle aree interne appenniniche.

, soprattutto al Nord Italia e nelle aree interne appenniniche. Piogge frequenti , spesso abbondanti e localmente accompagnate da temporali, grandine e raffiche di vento .

, spesso abbondanti e localmente accompagnate da . Instabilità atmosferica persistente , con fenomeni convettivi pomeridiani alimentati dal contrasto tra l’ aria fredda in quota e quella calda e umida al suolo .

, con fenomeni convettivi pomeridiani alimentati dal contrasto tra l’ e quella . Fasi brevi e irregolari di tempo stabile, più probabili sulle Isole e lungo il versante ionico.

Questo scenario ha generato non solo disagi in campo agricolo e turistico, ma ha anche aumentato il rischio idrogeologico in diverse aree, complici celle temporalesche improvvise e precipitazioni concentrate in poche ore.

Proiezioni: quando arriverà il caldo estivo?

Gli ultimi aggiornamenti dai principali centri meteorologici concordano: la fase instabile continuerà almeno fino a fine maggio. Le prossime settimane resteranno dominate da correnti fresche e passaggi perturbati, in particolare al Nord Italia e lungo l’Appennino.

Un timido tentativo di risalita dell’alta pressione potrebbe verificarsi nell’ultima settimana del mese, ma al momento non si intravedono segnali convincenti di una stabilizzazione duratura.

La prima vera ondata di caldo estivo potrebbe arrivare solo dalla seconda metà di giugno, quando — se l’ITCZ riprenderà il suo normale spostamento verso nord — l’Anticiclone Africano potrebbe finalmente estendersi fino al Mediterraneo centrale, portando temperature ben sopra la media, in particolare al Centro-Sud e sulle Isole.

Estate 2025: un ritardo significativo o un nuovo paradigma climatico?

Non è da escludere che quanto stiamo osservando in questa stagione rappresenti più di un semplice ritardo. Le anomalie nella circolazione globale, l’attività ENSO e i segnali di rallentamento dell’ITCZ potrebbero essere indicatori di una transizione climatica più ampia, in cui le estati future saranno meno lineari e più soggette a variabilità estrema.

Il 2025 segna una chiara inversione di tendenza rispetto alle estati torride e precoci degli anni precedenti. La “latitanza” dell’Anticiclone Africano potrebbe essere solo temporanea, ma è un segnale da non sottovalutare, sia per gli operatori del settore agricolo e turistico, sia per chi monitora gli effetti a lungo termine dei cambiamenti climatici.

Conclusione: attesa per l’estate e incertezza climatica

L’estate 2025 non è ancora cominciata davvero, e maggio si chiuderà con un bilancio termico negativo, dominato dall’instabilità e da fenomeni intensi. Solo tra qualche settimana potremmo assistere a un vero cambio di passo, con il ritorno del caldo africano e la definitiva affermazione della stagione estiva.

Nel frattempo, conviene tenere d’occhio l’evoluzione dell’ITCZ, il vero motore del clima tropicale, e osservare con attenzione come si comporterà nelle prime settimane di giugno. Da lì passerà il destino dell’estate italiana.